Presidente de la Brigada de Potosí denuncia en la Policía la golpiza de la que fue víctima





06/03/2023 - 18:07:47

El diputado y presidente de la Brigada Parlamentaria de Potosí, Abelardo Colque, denunció en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la Policía la violenta agresión física de la que fue víctima la mañana de este lunes, para se investigue y encuentre a los responsables. “Hay un grupo criminal, han querido matarme no quieren saber de la gestión del presidente (Luis Arce), no conozco a muchos de ellos (agresores), no sé de dónde son, han entrado directo a pegar y patear”, informó tras formalizar el hecho. Un grupo violento de hombres y mujeres irrumpió en la Brigada Parlamentaria de Potosí y agredió violetamente a Colque y al resto de personas que estaban en las instalaciones de la brigada. Amenazaban a las personas que grababan la brutal agresión. Colque sostenía una reunión con dirigentes de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras, cuando el grupo violento entró a las oficinas y lo sometió a golpe de puño y patadas. Con el rostro hinchado y ensangrentado por los golpes, acudió a la FELCC y presentó la denuncia respectiva. Luego acudió a un centro médico. Lamentó que este grupo delincuencial, conformado por supuestos dirigentes, lo haya atacado por informar de los proyectos del Gobierno nacional y sus avances. “Este grupo no quiere saber de proyectos, son supuestos dirigentes, un grupo organizado que quiere atemorizar a los lideres y autoridades”, denunció en entrevista con Bolivia TV.