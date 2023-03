Arce destaca logros económicos con excedentes para proyectos de inversión





06/03/2023 - 14:01:50

Pese al contexto internacional adverso, Bolivia se encamina en el proceso de reconstrucción económica, obteniendo ingresos y excedentes para invertirlos en proyectos de inversión, principalmente productivos. En Sesión de Honor por los 38 años de fundación de la ciudad de El Alto, el jefe de Estado ponderó las políticas asumidas por su gobierno para contrarrestar la crisis en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo. En 2020, dijo, el país experimentó la crisis más profunda de los últimos 68 años, reflejada en una contracción de aproximadamente 9%, superada por una caída de la actividad económica de 9,5% en 1953. “Como pueden ustedes apreciar, el gobierno de facto demostró eficiencia solo para violar los derechos humanos y para enriquecerse vaciando las arcas del Estado para su beneficio personal, dejándonos en una profunda crisis económica y social”, lamentó Arce. A pesar de esos efectos negativos, el pueblo boliviano supo sobreponerse, logrando en 2021 retornar a la senda del crecimiento económico con un 6,1% y hasta el tercer trimestre de la pasada gestión el crecimiento alcanzó a un 4,3%. En 2022 se cerró con una inflación del 3,1%, la más baja de la región y una de las más bajas a nivel mundial. “Gracias a la lucha del pueblo podemos hablar de días mejores para las bolivianas y bolivianos”, declaró el Presidente. En la ciudad de El Alto, aseveró, también se siente la reconstrucción económica y productiva. Las exportaciones alteñas alcanzaron un histórico de $us 3.099 millones, que representan el 23% de las exportaciones nacionales. La población también se benefició de las políticas económicas y sociales que impulsa el Gobierno, reflejada en la confianza que se tiene en el sistema financiero; hasta el año 2022 los depósitos alcanzaron a $us 850 millones, con un incremento del 11% respecto a la pasada gestión. De similar forma, la cartera de créditos se incrementó en 7%, alcanzando a más de $us 2.000 millones, de los cuales $us 889 millones son créditos destinados al sector productivo, lo que representa el 44% de la totalidad de créditos otorgados. Asimismo, el pueblo alteño accede también a los créditos de vivienda de interés social por $us 178 millones. El avance en materia productiva también se refleja en el número de empresas vigentes, que al cierre de 2022 alcanzaron a 31.869 registros, un incremento de cerca del 6% respecto de la gestión 2021. A través del crédito SIBOLIVIA, que actualmente cuenta con un fondo de Bs 2.393 millones, a la fecha se desembolsaron Bs 105 millones para 906 unidades productivas alteñas, siendo el 99% micro y pequeñas empresas. “Estos indicadores nos muestran que estamos avanzando por el camino correcto, siempre gracias al empuje de ustedes, hermanas y hermanos, que son un pilar fundamental de nuestra Revolución Democrática y Cultural”, afirmó Arce.