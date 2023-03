Magistrada afirma que el TCP se puede pronunciar sobre estatuto cruceño





06/03/2023 - 13:25:20

Página Siete.- La magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Brígida Vargas, afirmó este lunes que esta instancia judicial puede pronunciarse sobre el estatuto autonómico de Santa Cruz, en el caso que se presente algún tipo de acción o amparo sobre la ausencia del gobernador Luis Fernando Camacho. Aunque, anticipó que desconoce si desde la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) remitieron alguna solicitud. “Sí se puede pronunciar, pero desconozco qué acciones han presentado y que no tengo conocimiento. Como les digo, el TCP trata de responder a todas las demandas que establece el Código de Procedimiento Constitucional”, respondió la magistrada ante la pregunta si el TCP se puede pronunciar con respecto al estatuto autonómico, reportó Gigavisión. Aunque también anticipó que desconoce sobre la presentación de alguna solicitud y de hacerlo así, la instancia del órgano judicial “trata de sacar siempre sus acciones” que estén dentro de lo que establece esa ley. “No puedo pronunciarme con respecto a eso, porque es adelantar criterio, posiblemente el caso pueda recaer en mi autoridad”, indicó. Con respecto a los plazos, manifestó que los amparos constitucionales llevan 40 días, y que las acciones de inconstitucionalidad o normativas, 40 días. “Tenemos también que ver que contamos con una comisión de admisión, que verá si el planteamiento de las acciones cumple o no los requisitos; es decir, tenemos un filtro que previamente ve que esta causa pueda ser sorteada a una de las autoridades que componemos”, detalló Vargas. La consulta a la magistrada se da luego que asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron en febrero pasado una acción de cumplimiento en la que plantean que la justicia obligue a la Asamblea Legislativa a que “despoje del ejercicio del cargo a Luis Fernando Camacho como gobernador del departamento”. Algo que no sucedió, porque se dispuso que el pleno de la ALD decida el futuro del mandato de la Gobernación, en el que en días pasados se ratificó a Camacho.