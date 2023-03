Patty solicita que García Linera sea citado a declarar como testigo en el caso Golpe





06/03/2023 - 13:14:48

Erbol.- La exdiputada Lidia Patty presentó este lunes ante la Fiscalía una solicitud para que se convoque a declarar al exvicepresidente Álvaro García Linera, en calidad de testigo dentro de las investigaciones por el caso denominado “Golpe de Estado I”. La información fue proporcionada por el abogado de Patty, Jorge Nina, quien indicó que la declaración de García Linera es importante para esclarecer los hechos de noviembre de 2019. Indicó que, en caso de no presentarse García Linera, se está solicitando la aplicación del artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, el cual está referido a la aprehensión. Nina aclaró que la solicitud se ha presentado de manera virtual este lunes y que se espera la respuesta del Ministerio Público. Todavía no pide citar a Evo Si bien en la denuncia de este caso figuran Evo Morales y García Linera como víctimas, el abogado de Lidia Patty indicó que aún no se está pidiendo la toma de declaración del expresidente. El jurista explicó que no se ha pedido citar a Morales por “estrategia jurídica”. Dijo que se está esperando los resultados de los actos investigativos para analizar la pertinencia, sin embargo, la decisión para convocar a declarar es del Ministerio Público. En este caso se investigan los hechos que llevaron a la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera en 2019. En este proceso están detenidos Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho, entre otras personas.