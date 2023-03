Diputado millonario del MAS dice que se dedicó a la venta de autos chutos y transformers





06/03/2023 - 12:35:40

Los Tiempos.- El diputado suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS) José Rengel Terrazas, acusado por la Fiscalía de realizar giros por $us 51 millones a cuatro países, justificó su patrimonio y dijo que se dedicó a la compra y venta de autos "chutos" (indocumentados) y también al comercio de vehículos "transformers". "Mi trabajo comenzó desde 1989. Teníamos con mi hermano, con mi papá, en sólo gas, distribuíamos gas, trabajamos en una sociedad. Después ingresó los autos chutos, traía de allá (Chile), comprábamos y vendíamos, así trabajábamos. Ahí ha ido creciendo mi patrimonio", dijo Rengel esta mañana ante medios de comunicación. El legislador negó que haya realizado transacciones de 51 millones de dólares, como acusó la Fiscalía en su imputación, y aseguró que su patrimonio se limita a 1.500.000 de dólares. Ante la pregunta de los periodistas sobre sus actividades anteriores para lograr su patrimonio, Rengel dijo que también fue docente en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y ganaba un sueldo de Bs 5.000. La periodista de la ANF pidió al asambleísta volver a aclarar sobre su actividad con los vehículos indocumentados, pero el diputado resaltó que eso fue en "la primera" etapa, porque luego internó autos transformer de Chile nacionalizados en la frontera. "No, eso es la primera (etapa). En el 89, le cuento, los primeros autos transformer entraron de Chile, yo fui (uno) de los primeros que traía. La gente de La Paz qué decía: 'estos vehículos son transformers', no querían. Nosotros por ganarnos sábado y domingo traíamos autos, vendíamos en su precio, siempre y cuando en la frontera se nacionalizaba y lo vendíamos", explicó el diputado del MAS. Luego de esa actividad, dijo que se dedicó al rubro de la construcción y después sacó un crédito bancario para comprar un terreno y construir un edificio, bajo la garantía del propio inmueble. El préstamo lo pagó con la preventa de departamentos que fueron adquiridos por los adjudicatarios mediante el crédito de vivienda social. Ramiro Venegas, diputado del mismo partido, pidió realizar una investigación más profunda a los movimientos financieros de Rengel porque siempre lo veía en una posición ostentosa y derrochadora ante otros legisladores. Además, sugirió a su colega renunciar a su curul y someterse a la justicia. "Él, por conciencia moral, debería renunciar y someterse a la justicia con transparencia, pero vemos que tenemos una Fiscalía Departamental que incurre en la corrupción, tapa hechos de corrupción. Y qué podemos esperar mientras no haya una reestructuración de lo que es la administración, no solamente, de lo que es justicia, sino también del Ministerio Público desde el punto de vista de la investigación. Por ejemplo, de este fiscal departamental sólo espero cosas nefastas", aseveró Venegas.