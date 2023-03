Jefe de Grupo Wagner advierte riesgo de derrota en Bajmut por falta de munición





06/03/2023 - 08:32:37

DW.- El jefe ruso del mercenario Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, advirtió el domingo (05.03.2023) sobre el riesgo de un colapso en caso de que las tropas de Moscú se vieran obligadas a retirarse de Bajmut, donde Ucrania asegura que mantiene una tenaz resistencia. Prigozhin dijo que sus tropas en la ciudad ucraniana de Bajmut estaban siendo privadas de munición. "Si Wagner se retira ahora de Bajmut, todo el frente se derrumbará. todo el frente", dijo Prigozhin en un vídeo publicado el fin de semana. "La situación no será dulce para todas las formaciones militares que protegen los intereses rusos". El vídeo con las imágenes del jefe de la fuerza mercearia rusa fue publicado en un canal de Telegram, aunque de monto ha sido divulgado en el canal habitual del servicio de prensa de Prigozhin. El viernes pasado, Prigozhin dijo que sus unidades habían "prácticamente rodeado Bajmut", con fuerzas rusas atacando desde casi todos los flancos. Pero el domingo se quejó de que la mayor parte de la munición que Moscú prometió a sus fuerzas en febrero aún no había sido enviada. "Por ahora estamos intentando averiguar el motivo: ¿es sólo burocracia ordinaria o una traición?", dijo Prigozhin en su canal habitual de prensa. El jefe de los mercenarios critica regularmente a los generales de alto rango. El mes pasado acusó al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y a otros de "traición" por no suministrar municiones a su milicia. "Si nos retiramos, pasaremos a la historia para siempre como que los que han dado el principal paso hacia la derrota", dijo Prigozhin. "Este es exactamente el problema de la escasez de municiones". La batalla por Bajmut, que dura desde hace meses, ha cobrado un enorme valor simbólico para ambos bandos. El grupo paramilitar ruso Wagner instó el viernes pasado al gobierno ucraniano a replegar a sus tropas. El sábado, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un grupo de expertos estadounidense, señaló que las fuerzas rusas habían ganado posiciones en Bajmut. "Los rusos podrían intentar rodear a las fuerzas ucranianas en Bajmut, pero el mando ucraniano ha dado la señal de que prefiere retirarse antes que arriesgarse a ser rodeado", añadió el instituto.