El dengue sigue en ascenso: 12.964 casos acumulados y 39 fallecimientos en Bolivia





06/03/2023 - 08:17:51

El Ministerio de Salud y Deportes informó que los casos acumulados de dengue en Bolivia alcanzan a 12.964 y que en la jornada de ayer no se reportaron contagios. El total de fallecidos asciende a 39. El departamento de Santa Cruz es el que mayor cantidad de contagiados presenta 9.571 en total, Beni 1.315 Tarija 1.220 La Paz 373, Pando 90, Chuquisaca 248 y Cochabamba 147. Tosferina El total de casos acumulados de Coqueluche en el país alcanzan a 286, de los que 194 son hasta 5 años y 92 mayores de ese rango de edad, 275 contagiados se recuperaron, se mantienen 8 activos a la fecha, no se presentaron casos durante esta jornada y se tuvo que lamentar 3 fallecidos. Viruela del Mono El informe oficial de casos de Viruela del Mono en Bolivia, establece que a la fecha se tiene 1 paciente activo, 264 se recuperaron, durante esta jornada no se presentaron personas contagiadas y el acumulado asciende a 265. El reporte epidemiológico que realiza el seguimiento en todo el país establece que en La Paz se presentaron 9 casos positivos, 197 descartados, Oruro 1 caso positivo, 112 descartados, mientras que de los 11 casos sospechosos 1 dio positivo en Potosí. En los valles bolivianos se tiene el informe que en Cochabamba dieron 183 negativos, 15 activos, en Chuquisaca 17 negativos 1 activo, Tarija 11 negativos, mientras que en la ciudad de Santa Cruz hasta hoy 426 descartados y 236 activos, en Beni tras el análisis se determinó 45 negativos y finalmente en Pando 11 pruebas dieron negativo.