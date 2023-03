Estudio: Prevén 240.000 muertes por cáncer en Alemania en 2023





06/03/2023 - 08:12:02

DPA.- Este año fallecerán en Alemania 131.000 hombres y algo menos de 110.000 mujeres por cáncer, según un estudio publicado este lunes en la revista científica "Annals of Oncology". El estudio, dirigido por Carlo La Vecchia, de la Universidad de Milán, también concluyó que el riesgo de morir por esa enfermedad siguió disminuyendo en los últimos años en la Unión Europea (UE). De acuerdo con la investigación, los hombres en Alemania morirán principalmente como consecuencia de cáncer de pulmón (26.000) y de próstata (17.000) y las mujeres de cáncer de mama (18.000) y de pulmón (18.000). En términos absolutos, se trata de más de 53.000 muertes por cáncer que en 2018, pero esto se debe al envejecimiento de la población, en la que el riesgo de cáncer suele ser mayor. Ajustado por edad, la investigación apunta a que el número de muertes por cáncer en Alemania entre 2018 y 2023 disminuirá algo menos del 6,5 por ciento en el caso de los hombres y 3,7 por ciento en el de las mujeres. Asimismo, el estudio calcula que 1.262.000 personas en la Unión Europea y 172.000 en el Reino Unido morirán probablemente de cáncer en 2023. No obstante, los científicos destacan que en sus estimaciones no tuvieron en cuenta los efectos de la pandemia del coronavirus, que estalló después del momento en el que se disponía de datos sobre las muertes por cáncer.