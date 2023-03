Gobierno anuncia inversiones millonarias en seguridad ciudadana para la ciudad de El Alto





06/03/2023 - 07:49:14

En efeméride de la ciudad de El Alto, el Gobierno nacional anunció inversiones millonarias destinadas a garantizar la seguridad ciudadana en la urbe. "Estamos invirtiendo millones de recursos (económicos) del Gobierno nacional destinados a la seguridad del pueblo alteño, pero la mejor forma de trabajar es de manera mancomunada como lo estamos haciendo ahora”, indicó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Explicó que la mayor parte de los delitos que se registran en la urbe altiplánica –emplazada a más de 4.000 metros sobre el nivel de mar– son delitos que suceden al interior de los hogares como violencia doméstica, violaciones, femicidios, entre otros y por ello exhortó a que se trabaje de manera conjunta y mancomunada. “Se debe trabajar de manera conjunta y mancomunada para crear una cultura de no agresión y no violencia (…). Hemos estado conversando con la alcaldesa (Eva Copa), con el gobernador de La Paz (Santos Quispe), estamos firmando una serie de convenios y pronto haremos grandes anuncios para esta tierra hermosa”, adelantó. El titular de Gobierno calificó a la urbe como una “cuna de líderes y lideresas” que luchan por los intereses de la patria y no por ambiciones particulares. Plan “Ojo Vigilante” El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, anunció la activación de la estrategia “Ojo Vigilante” y explicó que esta será la segunda fase de los grupos de WhatsApp del Plan Mi Barrio Seguro. “En esta etapa, se incluirá la participación de organizaciones sociales, gremiales, ferias y mercados”, señaló la autoridad. Este Plan Integral tendrá la colaboración de dos líneas de radiotaxi (Pulpo y Ceibo) que proporcionarán información sobre algún hecho delincuencial durante su recorrido por la urbe. “De esta manera, estamos fortaleciendo la seguridad en nuestra comunidad y fomentando la participación ciudadana en la prevención del delito y hechos de violencia”, remarcó la autoridad. Por su parte, el comandante Regional de la Policía de El Alto, coronel Gunter Agudo, indicó que los chóferes informarán en tiempo real de las actividades delictivas que sean percibidas mediante los grupos de WhatsApp, y los comandantes de cada Estación Policial Integral acudirán de forma inmediata, según su jurisdicción. Patrullajes envolventes focalizados Asimismo, el coronel Agudo anunció los “patrullajes envolventes focalizados” que tienen el objetivo de intervenir en sectores que tienen un alto índice de actividad delictiva. “Un contingente policial de aproximadamente 200 efectivos, vamos a ir a la Ceja de El Alto, y vamos a hacer una operación envolvente para detectar a personas sospechosas, que no portan carnet de identidad, también para intervenir algunos lugares donde expenden bebidas alcohólicas”, señaló la autoridad policial. Proyecto BOL-110 La segunda fase del proyecto BOL-110 estará en marcha luego de la firma de un convenio entre el municipio alteño y el Ministerio de Gobierno. Se tiene previsto que en esa etapa se entreguen 700 cámaras de videovigilancia para identificar en tiempo real el momento en que se genera un hecho delictivo. Patrullaje aéreo En 2022, el Ministerio de Gobierno anunció la entrega de un helicóptero secuestrado al narcotráfico y de alta tecnología que patrullará la urbe alteña para reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana, el mismo que fue entregado el pasado sábado para iniciar los patrullajes. El ministro Eduardo del Castillo explicó que esa aeronave estará en la Estación Policial Integral (EPI) de Tarapacá del distrito 8 de la urbe alteña. El helicóptero luchará contra la delincuencia desde el aire, mientras que en tierra 850 policías fortalecerán la seguridad de quienes habitan este municipio. La ciudad de El Alto, fue creada el 6 de marzo de 1985, mediante la Ley 728. ABI