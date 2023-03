Pese a que faltan casi dos años para las primarias, el único en campaña es el MAS





06/03/2023 - 07:24:12

Los Tiempos.- Cuando faltan casi dos años para el desarrollo de las elecciones primarias, oportunidad en la que los partidos políticos eligen a sus binomios presidenciales para las elecciones generales de 2025, la única organización que empezó la lucha interna, presumiblemente, es el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). En tanto, los otros frentes partidarios consideran que es prematuro hablar de este proceso. Sin embargo, analistas señalaron que los opositores masistas y los oficialistas masistas buscan copar el espectro electoral. El artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas (1096) señala que para “participar en la elección de presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente del Estado Plurinacional, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y realizarlo 120 días antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales”. En ese contexto, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, en conferencia de prensa respecto a las actividades administradas y la planificación, dijo que las primarias se realizarían en enero de 2025. “El Tribunal Supremo Electoral debe cumplir otras tareas y actividades que son las referidas a las elecciones primarias, que deberían realizarse en el mes de enero de 2025. Posiblemente, haya alguna gente que piense que este proceso electoral es innecesario, pero reiteramos que el Tribunal debe planificar sus actividades en función de las normas vigentes”, manifestó Hassenteufel, el 17 de noviembre de 2022. Sin embargo, en su inciso II el artículo 29, la Ley 1096 señala que “el TSE convocará a las elecciones primarias del binomio presidencial al menos 120 días antes de la realización de la elección primaria”. Asimismo, establece que los partidos políticos o alianzas podrán inscribir a uno o más binomios para la elección primaria, ante el TSE, hasta 60 días antes de la elección primaria. “De acuerdo con estos plazos, el proceso de elecciones primarias se iniciaría dentro de menos de dos años, pero los masistas renovadores y el ala dura ya se disputan el binomio presidencial para el actual mandatario Luis Arce o para el mandamás del MAS, Evo Morales. En este partido, aparentemente fracturado, ya se ven las candidaturas para los binomios presidenciales, en tanto, la oposición no contempla nada”, dijo el exdirigente sindical y economista Lucio Gonzáles Alanes. El abogado constitucionalista Paul Antonio Coca, en reiteradas oportunidades, aseguró que el exmandatario Morales, desde que volvió al país de su autoexilio, “siempre estuvo en campaña” para retornar a la silla presidencial. “Evo Morales está en campaña rumbo a su candidatura a la presidencia en las próximas elecciones, se está moviendo por todo el país para lograr lo que él quiere y está arremetiendo absolutamente contra todos”, aseguró. Agregó que el principal rival en este instante del presidente Arce “no es la oposición, la oposición es dispersa, sin rumbo, sin idea propia, sino Evo Morales, porque Morales tiene la idea clara, Morales sabe lo que quiere, es crítico a la propia gestión de su partido”. Oposición Desde la oposición, se ve que el MAS y el gobernante se disputan el manejo del poder. Las facciones arcisas y evistas han llevado al país a escuchar acusaciones mutuas sobre corrupción, narcotráfico, guerreros digitales, cuentas falsas, entre otros. El diputado por Creemos José Carlos Gutiérrez señaló que la pugna entre Arce y Morales por la candidatura del MAS en 2025 se ha convertido en un enfrentamiento en el que “vale todo” entre ambos bandos, al estilo de las peleas callejeras. Una muestra de esto es el ataque y golpiza que sufrió Martín Choque en Uncía, Potosí, solo por retirar la silla al líder del MAS en un acto cultural al que no fue invitado y lo volvió en un espacio de proselitismo político. Negocios lucrativos El diputado Erwin Bazán (Creemos) manifestó que la disputa entre las dos facciones “masistas”, la de Morales con el exministro de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni, y la de Arce Catacora, con su hijo Luis Marcelo Arce Mosqueira, es por los dos negocios más lucrativos que tiene Bolivia: la explotación del litio y el narcotráfico, no por la gestión pública. “Lo que vemos es un ´modus operandi’ para usar la función pública en beneficio partidario de una élite masista”, afirmó. En pasados días, en Santa Cruz, los denominados renovadores comenzaron con una campaña que promueve la reelección del presidente Luis Arce para la gestión 2025-2030. Varias calles y avenidas amanecieron con afiches electorales que promueven la candidatura del actual mandatario del país. En tanto, Morales se exhibió en sus redes sociales con una polera que decía ‘Presidente 2025-2030’, además fue proclamado nuevamente como candidato a la presidencia durante la fiesta de compadres. Oposición sin rumbo De acuerdo con información oficial del TSE, actualmente, nueve organizaciones políticas de alcance nacional y con personería jurídica podrían encarar las elecciones de 2025: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Unidad Nacional (UN), Frente Para la Victoria (FPV), Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), Movimiento Demócrata Social (Demócratas) y el MAS-IPSP. Según esta información, se podría pensar en unas internas en estos frentes, pero por el momento no estarían contemplando quiénes se presentarían en las primarias. “Esperemos que, en este proceso, participen cuatro y no dispersen el voto, como siempre lo hacen. Sin embargo, se espera también que en estas primarias no se repita lo acontecido en 2019, con unas internas en que se inscribieron nueve binomios sin oposición al frente”, señaló Gonzáles Alanes. Veto El abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero indicó que, pese a que falta tiempo para este proceso, el gobernante y el MAS se encargarán de inhabilitar a candidatos potenciales que les hagan frente. “El plan del MAS es que mediante la persecución política, a través de juicios, por todo y nada sacarlos de la carrera”, dijo. Primarias de 2019 gasto millonario Las elecciones primarias de 2019, realizadas por primera vez conforme manda la Ley de Organizaciones Políticas, costaron algo más de 25 millones de bolivianos. De acuerdo con informes, este proceso primario tuvo un costo de 26.959.655 bolivianos. Este proceso, en el que participó la militancia de cada uno de los partidos o alianzas, solo sirvió para ratificar a los binomios únicos sin contendientes. Gobierno y MAS buscan anular a los opositores El gobernante y el Movimiento Al Socialismo (MAS) están captando toda la atención de la población boliviana. Con estas sus disputas internas buscan invisibilizar a los partidos políticos de oposición, al mostrar que “un solo partido” expresa al oficialismo y la oposición, dijo el economista Lucio Gonzáles Alanes. “No creo que se reconcilien y ya están buscando de todas maneras captar la atención de la población boliviana, en que unos aparezcan como oficialistas y los otros como de oposición, buscan ocupar todo el espectro electoral futuro”, aseguró. Agregó que el MAS quiere mostrar las dos opciones únicas: unos oficialistas y otros de oposición, pero del mismo partido, esto con el objetivo de no abrir espacios para la participación de otras organizaciones. “Entonces, están poniendo a la gente a elegir: éste ha sido mejor, éste peor, les están encerrando a elegir entre Arce y Morales, y lamentablemente la gente no tiene conciencia y se está dejando inducir”, concluyó.