El 60% de la demanda nacional de maíz se cubre con contrabando





06/03/2023 - 07:20:37

El País.- El sábado concluyó la Expo Soya 2023, oportunidad en la que Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), destacó el crecimiento de la frontera agrícola en la producción de soya, industria que mueve anualmente 1.800 millones de dólares. Sin embargo, la preocupación pasa por la disminución en los cultivos de maíz, ya que la producción nacional apenas cubre el 40% del mercado, el restante 60% es abastecido por producto transgénico que ingresa de contrabando desde Argentina, principalmente por Yacuiba. Datos de la Expo Soya En el desarrollo de la Expo Soya 2023, directivos de Anapo confirmaron que en esta gestión se ha sembrado 1.170.000 hectáreas de soya en el departamento de Santa Cruz, siendo este el que produce el 98% de este grano a nivel nacional. La producción anual de soya ronda los 3 millones de toneladas. Sin embargo, tomando en cuenta los cultivos de rotación, es decir, los que se siembran después de cosechar la soya, como maíz, sorgo, girasol, chía y trigo, al año se cosechan cerca de 5 millones de toneladas de grano. Desde Anapo aseguran que la meta es garantizar la producción de grano para el consumo nacional, además de generar un excedente para la exportación, principalmente de la soya, ya que esto genera divisas para el país y fuentes de empleo. El presidente de Anapo, Fidel Flores, confirmó a El País, que la actividad oleaginosa genera alrededor de 110.000 fuentes de empleo directo e indirectos, además de generar un movimiento económico de 1.800 millones de dólares, pues solo en la gestión 2022 en exportaciones logró generar 2.200 millones de dólares en divisas para el país. Flores detalló que gracias a la producción de soya y otros granos, municipios como Pailón, Cuatro Cañadas, San Julian, Okinawa y la zona norte de Montero, se encuentran en pleno crecimiento. Afectación por el contrabando El titular de Anapo, aunque no dio cifras, reconoció que la afectación por el contrabando es grande. Argumentó que una de las consecuencias de este ilícito, ha ocasionado una disminución en los cultivos de maíz a nivel nacional, haciendo que la producción local apenas cubra el 40% de la demanda nacional. Sin embargo, apuntó a que el restante 60% es abastecido con maíz transgénico que ingresa desde Argentina. “Hay una competencia desleal a nivel nacional, porque todos los días ingresa maíz de contrabando por Yacuiba” Fidel Flores Presidente de Anapo “El maíz es un cultivo de rotación de la soya, pero actualmente hay una competencia desleal a nivel nacional, porque todos los días ingresa maíz de contrabando por Yacuiba. Entonces esto desincentiva al productor, porque el costo de la producción de maíz en Santa Cruz es elevado, porque tenemos que echar mucho plaguicida, se hacen entre 7 y 8 aplicaciones, en cambio el maíz que ingresa de Argentina, es producido con biotecnología y eso no nos es permitido utilizar a nosotros los productores nacionales”, explicó Flores argumentó que han sostenido reuniones con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, coordinando acciones para frenar este ilícito. Asimismo, hizo énfasis que otro de los factores que afecta a los productores de grano, son los asentamientos, por lo que piden al Gobierno seguridad jurídica para las tierras productivas. Flores manifestó que según datos de la CAO se han identificado más de 100 propiedades avasalladas. Productores piden acceso a la biotecnología El presidente de Anapo reiteró el pedido al Gobierno Nacional, para que sea esta instancia quien genere condiciones para que los productores puedan acceder a la biotecnología, principalmente en el caso de la soya y maíz. Explicó que el uso de la biotecnología representa una alternativa para enfrentar la sequía, ya que, en el caso de la soya, se tienen plantas más resistentes a este fenómeno. Resaltó que esto también se traduce en una menor inversión para los productores, pero en un incremento en la cosecha, además de menguar el impacto ambiental, ya que con esto se disminuye el uso de agroquímicos. “El Gobierno tiene que generar políticas públicas que nos permitan acceder a esa tecnología a los productores y estamos seguros que los productores vamos a poder responder a toda la demanda nacional y generar para la exportación, que en alguna oportunidad Santa Cruz ya exportaba maíz”, mencionó. Inbio recomienda el uso de biotecnología El Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio) de Paraguay, mencionó que en el vecino país el uso de la biotecnología ha permitido el desarrollo de variedades de soya resistentes, además de mejorar la producción, por lo que ven viable esto para los productores bolivianos. El presidente del Inbio, Alfred Fast, argumentó que cuando al productor le va bien, esto también se replica en una sensación de bienestar a la ciudad, puesto que no se genera desabastecimiento, por ende, esto replica en un movimiento económico. Por lo que planteó al Estado tener una apertura a esta nueva herramienta de producción agrícola. “Creemos que la biotecnología, puede hacer un antes y un después en esto, porque hace que el productor tenga mejor reditúo, va ser incluso mejor para el medio ambiente, porque estas variedades de soya nuevas que se han presentado, tienen un gen resistente a la roya (peste de la soya), entonces uno no tiene que pulverizar tantas veces con fungicida, asimismo, es resistente al glifosato, eso significa que no vamos a tener que realizar una segunda pulverización”, expuso Fast, a tiempo de destacar la alianza estratégica entre Inbio y Anapo para el intercambio de conocimiento. Para la gerente de Inbio, Estela Ojeda, reconoció que el acceso a la biotecnología no es un aspecto que dependa de los productores, pero que ya debería existir una apertura por parte del Estado para considerar esta alternativa. “Esta es una tecnología que está disponible, y son herramientas para tener una mejor producción, pero toda herramienta hay que saber usar”, refirió.