Evo: Algunos ministros compran bienes a nombre de palos blancos; pide que levanten secreto bancario





06/03/2023 - 06:50:07

Erbol.- El jefe del MAS Evo Morales afirmó este domingo que funcionarios de reparticiones estatales le pasan datos en sentido que algunos ministros se están comprando bienes a nombre de “palos blancos”, por lo que planteó que todas las autoridades públicas levanten su secreto bancario. Dijo que hay muchas denuncias de corrupción y la mejor forma de cuidar el proceso de cambio, ayudar a Lucho presidente y al gobierno, es aplicar la política de “cero-tolerancia a la corrupción” y si no tienen nada deberían levantar el secreto bancario y se someterse a investigación, comentó. Recordó que él, su expresidente Álvaro García Linera y sus ministros de gabinete renunciaron al secreto bancario y cree que en este momento las actuales autoridades deberían hacer lo mismo para transparentar sus cuentas bancarias. “Se escucha bastante y lamento mucho que alguna gente tenga a los llamados palos blancos. La denuncia viene de los mismos funcionarios: tal persona, tal ministro está comprando bienes, terrenos, departamentos a nombre de familiares y a nombre de los palos blancos”, afirmó en su programa dominical en un contacto telefónico desde Caracas al Chapare. Morales planteó pensar en una normativa para que los palos blancos puedan denunciar la compra de inmuebles, departamento o una pequeña industria, a cambio de quedarse con el 20 o 30% del valor del bien y el resto recuperar para el Estado. Afirmó que no puede creer que algunos sectores de la justicia boliviana sean protectores de la corrupción y del narcotráfico. “Realmente estoy sorprendido, en la prensa me informé ayer cómo los peces gordos del Beni caen por narcotráfico en Perú y otros, habiendo estado en la cárcel en mi gobierno, salieron libres y siguen volando”, declaró. Aseguró que a la DEA no le importa si algún ministro o alguna ministra sea narco, sino le interesa que sea anti-Evo y por eso no les toca para nada. Celebró la tarea de algunos asambleístas que fiscalizan y demandan que la justicia procese a los narcotraficantes, porque no se puede actuar como en tiempos neoliberales protegiendo al narcotráfico, cuoteando cargos o, finalmente, administrando el Estado en familia. Recordó que en su tiempo condenó bastante el manejo familiar de la cosa pública, como cuando Jaime Paz era presidente, su hermano era ministro de Salud, sus hijos eran diputados. Añadió que cuando Gonzalo Sánchez de Lozada era presidente, su hija era diputada, su yerno (Mauricio Balcázar) dueño del Palacio de Gobierno y su hermano era Senador y cuando Banzer asumió la presidencia, su yerno era prefecto de La Paz. “El que nada tiene nada teme, ojalá puedan levantar su secreto bancario para su investigación correspondiente”, dijo Morales quien viajó a Venezuela a participar de los actos de homenaje a los 10 años de la muerte de Hugo Chávez.