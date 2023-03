Presidente Arce: Camacho debe responder ante la Justicia por el golpe de Estado en 2019





05/03/2023 - 19:27:14

El presidente Luis Arce calificó este domingo “de chantaje” la amenaza cívica cruceña de impulsar un revocatorio por no viabilizar una amnistía, y aseguró que el gobernador Luis Fernando Camacho debe responder y explicar ante la Justicia su participación en el golpe de Estado de 2019. “No vamos a caer en el chantaje, el señor Camacho tiene que explicar a la Justicia, no a nosotros como gobierno, su papel en el golpe de Estado de 2019”, insistió en una entrevista con Telesur, donde también consideró que el excívico debe dar explicaciones sobre la quema de instituciones públicas en Santa Cruz, tras su detención. Desde el 30 de diciembre de 2022, el gobernador cruceño está recluido en la cárcel de Chonchocoro, en el municipio de Viacha de La Paz, por el caso golpe de Estado I. Dispuesto a un revocatorio “Nosotros no vamos a interferir en el trabajo de la Justicia”, aseguró y reiteró que su Gobierno está dispuesto a ir a un revocatorio de prosperar la iniciativa de los cívicos cruceños. Sin embargo, desde la misma base de la oposición política nacional y cruceña se descartó que prospere el revocatorio. Por ejemplo, los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) Edwin Rojas y Carlos Alarcón consideraron, por separado, como un “exabrupto” y un “error político garrafal”, respectivamente, la propuesta de los cívicos. Arce consideró que este proceso sobre la crisis de 2019 debe acelerarse, para dar justicia a las víctimas y sus familiares. “Aquí ha habido la muerte de más de 36 bolivianos muertos y heridos, alguien tiene que responsabilizarse de todos esos hechos porque eso no ha sucedido por obra y gracia”, afirmó.