¿Jennifer Aniston volvería a casarse tras dos divorcios?





05/03/2023 - 15:50:22

Jennifer Aniston ha luchado contra el insomnio durante años y ahora es cuando llega a apreciar el valor de dormir bien. “Dormir es extraordinario. Es hermoso. Pero, vaya, ¿lo di por sentado cuando éramos jóvenes? Cuando eres más joven, lo das por sentado. Piensas: ‘Puedo sobrevivir con tres a cinco horas de sueño y me siento muy bien’, y luego, de repente, simplemente comienzas a no te sientes genial y tu rendimiento no está a la altura de lo que debería ser”, declaró a InStyle. Aniston reconoció que la falta de sueño puede conducir a otros problemas de salud.“Todo tu cuerpo está haciendo todo el trabajo que hizo durante el día. Te das cuenta que la falta de sueño conduce a todo tipo de problemas de salud”, indicó. Sin embargo, con los años, Jennifer ha desarrollado una rutina que le funciona bien. “No me esfuerzo tanto (en un entrenamiento) porque eso provocará una lesión cuando tu cuerpo y tu cerebro no estén completamente descansados. Solo trato de hacer lo mejor que puedo y descifrar todo lo posible que asegurará una buena noche de sueño”. Jennifer Aniston sí quiere tener de nuevo una pareja También reveló que “amaría estar en una relación”. Sin embargo, no tiene ningún interés en volver a casarse, pero todavía tiene la esperanza de encontrar el amor. Cuando se le preguntó si alguna vez volvería a contraer nupcias, Jennifer, quien estuvo casada anteriormente con los actores Brad Pitt y Justin Theroux, respondió: “Nunca digas nunca, pero no tengo ningún interés. Me encantaría tener una relación. ¿Quién sabe? Hay momentos en los que quiero hacerme un ovillo y decir: ‘Necesito apoyo’. Sería maravilloso volver a casa y caer en los brazos de alguien y decir: ‘Eso fue un día duro’”.