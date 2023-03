Piqué recibe oferta millonaria de una página web para infieles





05/03/2023 - 15:43:27

Quién.- Han pasado varios meses desde la separación de Shakira y Gerard Piqué , sin embargo, la ex pareja está lejos de dejar atrás la polémica ante las constantes revelaciones que salen a la luz sobre su vida privada. Luego de las canciones que la artista colombiano lanzó contra su ex pareja, la imagen del ex futbolista se ha visto manchada debido a su presunta infidelidad, pero también podría haber originado que le propusieran un negocio multimillonario. El medio español Vanitatis informó que los representantes del sitio web Ashley Madison, dirigido a quienes “buscan citas con personas casadas”, quieren cerrar un trato con Piqué. Según se explica en el artículo, la gente de la plataforma le ofreció al catalán convertirse en el patrocinador principal del F.C. Andorra, equipo del que él es propietario. Gerard Piqué recibió una oferta económica de un millón de euros anuales para que permita que el logo de la página aparezca en las camisetas de los jugadores del equipo. La intención de Life Inc., propietaria del controversial portal, sería establecer un acuerdo por un período de tres años. En la cuenta de Twitter de Ashley Madison se publicó el documento con la propuesta para Piqué, quien está etiquetado. “Gerard, vimos cómo se desarrollaron las cosas con tu ex Shakira. Creemos en la no monogamia sin prejuicios, por eso nos hemos ofrecido a patrocinar a tu equipo F.C. Andorra”, se puede leer en el tuit. Una de las páginas que fueron posteadas pone en evidencia las peticiones que se le habrían hecho al presidente de Kosmos Holding S.L. para cerrar el trato. “El anuncio del patrocinio se realizará vía post e historia (cuando proceda) en cada uno de los perfiles de redes sociales del señor Gerard Piqué”, se indica en una de las cláusulas. La compañía igualmente querría tener presencia dentro de las instalaciones del Estadio Nacional d’Andorra y en el Facebook, Instagram, TikTok, y demás, de la plantilla dirigida por Eder Sarabia. Además, ofrecen dar un bono de más de 52 mil dólares “por cada jugador del equipo cuya historia sobre una relación no monógama se publique en los medios de comunicación”. Fue en diciembre de 2018 cuando Piqué adquirió el F.C. Andorra y liquidó la deuda de más de 200 mil dólares que el club tenía. Hasta el momento no ha respondido al mencionado tuit, ni tampoco ha hecho referencia a la propuesta por otro medio. Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, titulares del podcast ‘Mamarazzis’, fueron las primeras en asegurar, en junio del año pasado, que la cantante había terminado con Gerard Piqué por una infidelidad. “Me dicen: ‘Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar’. […] Me dicen: ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia, que igual luego no queda nada, pero que eso ha pasado’”, detalló Fa. Semanas después salió a la luz que el ex futbolista presuntamente se había involucrado con Clara Chía Martí mientras aún estaba junto a la mamá de sus hijos. Sin haber hablado de cómo ni cuándo conoció a Chía, Piqué hizo oficial su noviazgo con ella el pasado 25 de enero.