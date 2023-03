Jorge Tuto Quiroga: En el país existe una ingobernabilidad política combinada a una crisis económica





05/03/2023 - 09:08:03

El Deber.- El expresidente Quiroga asegura que la división en el MAS provoca una crisis en el Parlamento. Para él, la causa del problema económico se debe que los masistas se “farrearon” unos $us 100.000 millones. — ¿Cuál es su lectura sobre el escenario actual del país, en particular del económico? En 2023, en un país que ha estado híperpolitizado el tema dominante será el económico. Lo digo porque esta es la crónica de una crisis anunciada. El desfalco masista en 17 o 18 años que llevan en el Gobierno, con el breve interinato, iba a provocar una crisis económica. Era previsible. No lo decía por agorero, sino porque me sustentaba en cifras. El MAS recibió la mejor herencia y tuvo la mejor coyuntura económica de la historia de Bolivia. Evo Morales llega a la Presidencia con un país lleno de gas, con proyectos mineros, con precios internacionales de las materias primas que subían y prácticamente sin deuda externas. De ahí comenzaron a desfalcar el país. — ¿Cómo sustenta con cifras lo que usted menciona? En números redondos, del gas entraron $us 55.000 millones y se los farrearon. De las reservas internacionales que se acumulaban producto de las exportaciones de gas y de minería, se farrearon casi $us 15.000 millones desde el 2014 hacia adelante; no solo las reservas de divisas, sino que desaparecieron los $us 1.000 millones para el Fondo de Industrialización Productiva. En el Fondo de Protección al Ahorrista había más de $us 400 millones, también desapareció. Para el Encaje Legal estaban contemplados $us 1.300 millones, de los cuales sólo quedan $us 218 millones, pero acaban de decir que serán utilizados. En divisas caímos de $us 13.500 millones a $us 372 millones hasta el 8 de febrero. En un país que estaba prácticamente sin deuda, nos meten en una deuda de $us 30.000 millones, de las cuales $us 13.000 son externas, $us 7.000 con las AFP y $us 10.000 millones con el Banco Central de Bolivia. Si sumamos todo, ç el desfalco masista está por el orden de los $us 100.000 millones, siendo conservador. — ¿Cuáles son los mayores gastos del Gobierno? Para que se tenga una idea de la farra masita, antes de que Morales llegara al Gobierno los gastos corrientes del país estaban por los $us 2.300 millones anual. En el presupuesto de 2023 están contemplados $us 22.000 millones. Esto representa el 46% del PIB. Es difícil que otro país utilice la mitad del PIB en gastos corrientes. — La importación de combustibles también provoca grandes gastos ¿Qué se hace para evitar una crisis económica? El problema está en que estalló la crisis por los gastos dispendiosos del Gobierno y por el boquete provocado por la balanza de pagos. Faltan dólares en el mercado y eso provoca un desequilibrio. Gastamos más y recibimos menos ingresos. Con el gas, todo estaba hecho, Evo Morales solo debería abrir las dos válvulas que dejamos para vender gas a Argentina y Brasil. Se acabó el gas, no lo repusieron. El único descubrimiento importante en la época Morales fue el reservorio de Incahuasi, por el que yo estuve enjuiciado. Por ejemplo, cuando se producían 60 millones de metros cúbicos de gas al día se generaban 60.000 barriles/día de líquidos, y no había necesidad de importar combustibles, pero la farra del gas provocó la caída dramática a 37 millones de metros cúbicos de gas y aumentó la importación de líquidos para diésel y gasolina. Recientemente el exministro Carlos Romero denunció que se está importando mucho más diésel y gasolina de lo que consume el mercado interno porque están subsidiando a los contrabandistas y ladrones que sacan el combustible para reexportarlo a otro país. La escasez de diésel y gasolina está alimentando el desfalco y la corrupción, según el exministro. — ¿Cómo explica la escasez de dólar? Desde noviembre del 2011 se cambió el sistema del bolsín del Banco Central de Bolivia, un legado de (expresidente) Víctor Paz Estenssoro con tres tipos de cambio: Flexible, único y real. Con ese sistema Bolivia mantuvo estabilidad económica. Sin embargo, en 2011, como entraba gran cantidad de dólares se definió eliminar el cambio flexible y se creó el fijo. Qué significa, que cuando otros países devalúan, en Bolivia se está dando un subsidio al contrabando. — Desde el punto de vista político, ¿cómo califica este momento? De ingobernabilidad política. Ahora existe una crisis económica que llegó con ingobernabilidad política. La ley del censo expuso y mostró al país que no hay una bancada del MAS, existen dos, los de (Luis) Arce y los de Evo. — ¿Qué efectos produce la división del MAS en este contexto de crisis económica? Básicamente tiene dos efectos: Uno, que causa un enorme ruido político que despierta más desconfianza en el país. Si vemos lo que ocurrió con la Ley del Censo, una propuesta que hicimos, provocó el rechazo de la bancada ‘evista’. El ruido político llega a que se estén insultando entre corruptos y pandilleros; se acusan de ladrones entre ellos. Esto crea una enorme desconfianza política que se refleja en el área económica. Para hablarlo claro, hoy día puedes tener soluciones parches, no estructurales, como aprobar un crédito en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero no se podrá porque el señor Morales se ha dado cuenta que lo que se apruebe será utilizado para la campaña de Luis Arce. Estamos en una ingobernabilidad parlamentaria que no se veía desde la época de la UDP.