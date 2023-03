Santa Cruz suma 30 muertes por dengue y van 39 en el país





05/03/2023 - 09:03:35

El Deber.- El dengue no da tregua y sigue sembrando luto en las familias cruceñas y bolivianas. Según el último reporte oficial, Santa Cruz elevó a 30 la cifra de muertes por este mal, mientras que el país suma 39. De acuerdo con el informe del Ministerio de Salud, en lo que va del año se registran 12.375 los casos positivos de dengue en el país, siendo Santa Cruz el más afectado, con 9.031 confirmados. En cuanto a los decesos, pasaron de 33 a 39 en Bolivia. El departamento cruceño es también el que concentra más decesos, toda vez que la cifra oficial de víctimas subió de 26 a 30, con los últimos cuatro confirmados. No obstante, quedan algunos casos que deben ser analizados por el comité científico, como el del niño, de cuatro años, que pereció el viernes. Según las autoridades sanitarias, la curva epidemiología muestra una desaceleración en las dos últimas semanas, pero se mantienen en alerta porque las lluvias favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad. Minga en la ciudad



Precisamente, por eso este sábado más de 4.000 funcionarios municipales recorrieron los barrios de la ciudad para realizar la destrucción de criaderos y fumigación. Brigadas médicas acompañaron para dar asistencia médica. Según las autoridades municipales, esta vez se dio prioridad a los distritos municipales 5 (zona norte), 7 (Villa Primero de Mayo), 8 (Plan Tres Mil) y 12 (Nuevo Palmar), que son los que tienen mayor número de casos positivos de dengue, así como mayor índice de infestación larvaria, es decir, reservorios con larvas del mosquito.

Hubo quejas de algunos vecinos que reclamaron porque las brigadas no llegaron hasta sus barrios. El alcalde Jhonny Fernández indicó que la lucha contra el dengue es sostenida, por eso se programan mingas cada fin de semana. “Todos los sábados estamos haciendo esta limpieza con las juntas vecinales y los funcionarios municipales, todas las unidades fueron movilizadas para cumplir con este objetivo que es eliminar criaderos, que es lo más importante, además de la fumigación”, manifestó Fernández, que encabezó las acciones en el Distrito 12. Lo llamativo de la jornada fue que unas 70 personas que fueron arrestadas por consumir bebidas alcohólicas participaron de la limpieza de criaderos, como parte de la sanción.