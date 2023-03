García Linera: Evo sí y Lucho no porque no es indígena... David es una opción





05/03/2023 - 08:37:34

El Deber.- Alvaro García Linera, habla de 2025. Morales y Arce deben hacer una tregua. Critica a ambos. A Arce por impericia política y no negociar con empresarios. A Evo porque se enfoca sólo en él. —¿Cómo ve usted en este momento la realidad que está viviendo el MAS? El MAS está atravesando el momento más riesgoso en toda su vida, de toda su historia. Diremos a lo largo de todos estos años desde 1997, cuándo se funda el instrumento político, ha habido divisiones de líderes, de personalidades, como el caso de Ramón Loayza, Lino Vilca, Rebeca Delgado, de Alejandro Almaraz, pero nunca habíamos asistido a una escisión que pudiera fracturar la base social y que pudiera darse a futuro es diferente porque es promovida desde el Estado. — ¿En este tiempo ha evolucionado o involucionado el proceso de cambio? Está en su etapa administrativa y eso durará unos años más. Donde hay problemas y debilidades, donde hay mediocridades es en los liderazgos que están empujando el proceso de cambio al precipicio. — ¿Cómo revertirlo? Tiene usted un liderazgo social muy potente de Evo, él es un líder carismático, de esos que surgen cada 100 años en un país. Pero tienes la fuerza el Estatal, el movimiento que controla el Gobierno. La primera debe dejar de sancionar, de despedir y de perseguir a la llamada “ala evista”. La segunda, de parte de los compañeros que están en torno al ex presidente Evo, dejar gobernar a los actuales compañeros. Fueron elegidos con el 55% y hay que dejarlos gobernar. Hay que hacer una tregua hasta fines del 2024. — ¿Dejar de atacar a los hijos de Arce y de Morales? El tema de corrupción es algo que uno no puede dejar pasar, si hay pruebas, excelente, se presenta a la Fiscalía y adelante. — ¿Relaciones con narcos? Lo mismo, con pruebas. — ¿Cómo ve a Luis Arce? Ha hecho una buena gestión de la economía; sin embargo, creo que le está faltando cintura política para enfrentar los problemas que se le aparecen. Uno de ellos por supuesto es el tema de la unidad. A él le toca actuar. El Estado tiene que reunirse con los sectores empresariales. Lo mismo con el tema político que también tiene implicancias económicas, en el caso de la tensión con el “ala evista” estar reteniendo cerca de 1.000-1.200 millones de dólares en la Asamblea que fácilmente te podrían ayudar a superar ese bache que has tenido de desorden cambiario de las últimas semanas. Debe negociar con la bancada. — Ese tema de la crisis del Banco Central, de las reservas, de los dólares, ¿estamos ante una crisis grave que puede llevar a una hiperinflación No, no, es un tema menor pero que provoca ruido. Fíjate, tienes reservas de $us 3.500 millones. En segundo lugar, has exportado $us 13.600 millones, un récord histórico, nosotros el 2014 tuvimos el máximo de exportación de $us 12.000 millones. Pero ese dinero no entra al país. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy los principales exportadores son privados y una parte de las exportaciones de esos dólares no regresa a Bolivia se queda bailando en paraísos fiscales o en muchas cuentas, ese es un problema, hay que sentarse con ellos que encima van al Banco Central a pedir dólares. Faltan reglas claras y chocolate espeso. — ¿Cómo ve a Evo? Vemos a un Evo replegado en sí mismo y eso lo debilita. Sigue siendo un líder que provoca llanto de agradecimiento de parte de la gente humilde. En vez de abrazar eso y de hablar para todos los bolivianos, está hablando para un grupo reducido de personas y eso lo debilita y creo que en parte también distorsiona su mirada política de cómo enfrentar el porvenir, no lo potencia como el mejor candidato. Debe hacer un giro, plantearse problemas que beneficien a todo el país, no los que tiene que ver con su situación o los ataques que está sufriendo. — Muchos no le perdonan su salida en 2019. Pero eso permitió que regresáramos y ganáramos el 2020. Sin la presencia de Evo y sin el caudal del voto de Evo vivo y organizando nuevamente no ganábamos. — ¿Evo debe declinar su candidatura? No, son varias opciones que surgen en el horizonte. Una es ver a Evo presidente nuevamente, la otra es una nueva generación de líderes. Lo importante es un indígena a la cabeza de la presidencia de Bolivia y de todos los bolivianos, eso es lo central, pero todo en acuerdo con las dos cabezas políticas de nuestro movimiento hoy, el líder social Evo y el líder estatal que es el presidente. — ¿Evo y no Arce?, Luis Arce no es indígena Evo si y Lucho no, porque nuestro proceso nace de un movimiento indígena, popular, plebeyo, esa es su esencia y si el 2020 optamos por otra salida era por el momento de crisis. Lo vimos como un período de transición a una retoma de la presidencia de los indígenas. — ¿Y Choquehuanca? Es una opción, pero eso requiere la coordinación y la definición por parte de las dos cabezas. — ¿Está en contacto con ambos líderes? Con Evo una vez en varios meses, con Lucho no hablo desde 2021.