Dirección de RRSS: Comunicación pagó Bs 55,7 MM por difusión y contenidos





05/03/2023 - 08:13:18

La Paz .- Desde la creación de la Dirección General de Redes Sociales en 2016, el entonces Ministerio de Comunicación, y ahora Viceministerio, destinó al menos 55,7 millones de bolivianos para campañas, producción de contenidos, equipamiento, personal en línea y difusión en redes sociales, según una revisión de 111 procesos de contratación realizada por Página Siete. Sólo en este último ítem se invirtió 39,3 millones, 32 de enero de 2021 hasta octubre de 2022. “Se está centralizando la pauta destinada a RRSS en una subsidiaria de Entel llamada Dinámica SRL. Pasó de manejar montos bajos en sus primeros años a concentrar millones desde 2021”, denunció el exministro Carlos Romero. Afirmó que esta situación es una estrategia para desviar recursos y financiar a los guerreros digitales cuyas cuentas fueron desactivadas por META. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, negó las acusaciones y las calificó como ataques a la institucionalidad del Gobierno. Anunció una auditoría a todas las contrataciones, para demostrar su transparencia. “Desde el viceministerio enfocamos nuestro trabajo única y exclusivamente en el marco de nuestras atribuciones y competencias asignadas. Desmentimos que se utilicen recursos del Estado en otros fines. Todos los contratos para la difusión de la gestión en medios y las RRSS son transparentes, están en el Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales) y son de acceso público”, sostuvo Alcón. Entre el 28 de febrero y el 2 de marzo, Página Siete revisó 111 procesos de contratación relacionados a las RRSS publicados en el Sicoes. No solo se tomó los realizados en la gestión de Luis Arce, sino todos los contratos firmados desde 2016. Se halló varios procesos en los que la información está incompleta o fue publicada meses después de la adjudicación. Cabe aclarar que este centenar de contratos son sólo en los que, de forma específica, las RRSS son parte del objeto de contratación. Hay centenares que están bajo otros rubros, como derecho a la información, pauta publicitaria o producciones audiovisuales. Entel Dinámica y la difusión Desde 2016 hasta 2022, se firmaron 28 contratos para el servicio de difusión publicitaria en RRSS, plataformas digitales, aplicaciones, medios digitales y sitios web. Las 28 adjudicaciones, en total, suman 39, 3 millones de bolivianos. De ese total 32,8 millones fueron adjudicados a partir de 2021. Las empresas contratadas desde 2016 son 10, pero una se lleva la mayor cantidad de contratos, la subsidiaria Entel Dinámica Digital. Entre agosto de 2021 y octubre de 2022, esta empresa firmó siete acuerdos por 30,6 millones. Los montos adjudicados varían con el tiempo. El primero (agosto de 2018) fue por 400 mil mil bolivianos, mientras que el último (octubre de 2022) es por 7,9 millones. El monto mayor fue de 10 millones de bolivianos, adjudicado en octubre de 2021. “Hay que investigar a esta subsidiaria, porque concentra una buena parte del presupuesto del Viceministerio de Comunicación y centraliza toda la tarea de publicidad de redes sociales del Ejecutivo”, aseveró Romero. Entel Dinámica S.R.L. es una subsidiaria de Entel S.A. creada para prestar servicios como agencia de comunicación integral. Funciona como una empresa de publicidad y ofrece la activación de pautas publicitarias con Facebook, Instagram y Google ads, entre las que está Youtube y otras plataformas de Meta. De acuerdo con los detalles de los contratos, la subsidiaria se encarga de las campañas publicitarias en RRSS de las cuentas de Economía, Salud, Educación, Productividad, Transparencia, Trabajo, Medio Ambiente, Tecnología, Culturas, Internacional y Vivir Bien. El costo por cada ítem varía. Por ejemplo, en el contrato 697/2022 firmado el 24 de octubre de 2022 por 7,9 millones de bolivianos, el precio del servicio para Economía fue de 1,06 millones de bolivianos al mes. Por los tres meses de contrato, el total fue de 3,1 millones. En cambio, para el ítem Vivir Bien el servicio mensual demandaba 26.666 bolivianos mensuales. Es decir 79.998 bolivianos para el trimestre. “Dinámica se ha convertido en una gestora comunicacional, le asignaron nuevas atribuciones. No está mal, pero va en contra de la naturaleza con la que fue creada”, indicó Romero. Otras firmas para este servicio Dinámica no es la única empresa que presta este tipo de servicios. De 2021 en adelante son, al menos, dos empresas más las que recibieron contratos del Viceministerio de Comunicación. Claro está, en menor cantidad y monto. Calypso S.R.L. firmó tres contrataciones directas por la difusión en RRSS y plataformas digitales. En total cobró 1,4 millones de bolivianos. En su caso, el monto mayor fue de un millón de bolivianos. En este contrato se hacía cargo de tres campañas: Gestión, Prevención Adultos y Prevención Jóvenes. No se detalla la temática de los contenidos. El costo por día fue de 7.692 bolivianos. Otra firma contratada es un medio de comunicación. En este caso la pauta publicitaria es diferente a la de otros medios, ya que es específica para el servicio de difusión en RRSS. En 2021, dicho medio recibió tres órdenes de servicio por 745 mil bolivianos. En las gestiones anteriores a 2021, los montos son menores. En 2020, por ejemplo, no se tiene un contrato por este servicio. No porque no haya existido, sino porque los contratos de esta gestión, por la transición y la pandemia, no fueron publicados en su totalidad. Entre 2018 y 2019 hubo 15 contratos. En esos dos años el servicio de pauteo en las RRSS era realizado por Cisneros Interactive Bolivia S.R.L. y Digi Group S.R.L. La primera, en tres contratos, recibió más de cinco millones de bolivianos. La segunda solo obtuvo un contrato por 830.365 bolivianos. En sus documentos no hay un detalle de los servicios, de la unidad de medida o de las cuentas y campañas que se pautó. Llaman la atención 11 contratos de 2018, destinados a “publicidad alternativa” para la difusión de las RRSS del ejecutivo. Esta publicidad no estaba destinada al área digital, sino a souvenirs para promover las RRSS del ejecutivo. Cuatro empresas entregaron: libretas, chalecos, gorras, bolsas, mouse pad, selfies stick, USB, cuadernos etc. El costo total fue de 475.250 bolivianos. Ese mismo año hay un contrato por la publicidad y difusión del seminario “Comunicación, campañas y RRSS en América Latina. Costó 45.000 bolivianos. 10MM para elaborar contenido El contenido es clave para las redes sociales y para su elaboración, desde 2016, el Estado erogó 10,03 millones de bolivianos. En ese tiempo se firmaron 13 contratos. Pero no solo se trata de la producción de insumos, sino de diagnósticos, estrategias y planes para el manejo de las RRSS. Entre 2018 y 2020 se hicieron seis procesos de contratación sobre estrategias. Uno fue declarado desierto. Tres empresas se encargaron, en distintas gestiones y gobiernos, de diseñar los planes comunicacionales. El 1 de diciembre de 2017, durante el Gobierno de Evo Morales, el Estado firmó dos contrataciones directas (549.840 bolivianos en total), con la mexicana Atelier Espora. La firma entregó una estrategia digital “para una mejor comunicación y publicidad” y un “análisis de las RRSS más utilizadas e influenciadoras”. Ambos productos se entregaron en 15 días. En su página oficial, esta empresa se presenta como “la agencia más relevante en América Latina en comunicaciones políticas digitales, responsable de más de 50 estrategias digitales para gobernadores, presidentes y legisladores en México, Estados Unidos, América del Sur y Francia”. En agosto de 2019, previo a las elecciones generales, el ministerio de Comunicación encargó a Diagnosis S.R.L., la elaboración del estudio “La comunicación en RRSS, percepción y uso de plataformas digitales”. El costo fue de 291.544 bolivianos. Esta contratación fue hecha luego que una primera convocatoria fue declarada desierta. Meses después, el 30 de diciembre de 2019, ya durante la gestión transitoria de Jeanine Añez, se contrató a Incube S.R.L. para realizar el “Plan de comunicación estratégica en RRSS”. La firma cobró 42.000 bolivianos. Si bien este contrato fue firmado a finales de 2019, no fue publicado en el Sicoes hasta el 22 de octubre de 2020. En febrero de 2020, la misma empresa se adjudicó el “Plan de comunicación estratégica en redes sociales RRSS para toma de decisiones”. El costo fue el mismo, 42.000 bolivianos. No hay registros de la elaboración de un nuevo plan después de esa gestión. Aunque sí hay contratos por estrategias para campañas específicas. En cuanto a la producción de contenidos, se contrató a empresas y consultores individuales. La cifra total es de 9,1 millones de bolivianos, pero 8,8 son por un solo contrato con Neurona.

El objeto de ese contrato fue “Comunicación estratégica en plataformas digitales y RRSS a través de la producción de piezas comunicacionales para difusión - Dirección de RRSS”. Fue firmado el 20 de agosto de 2018. El detalle de este contrato advierte que se entregaron 841 productos. Entre éstos está la identidad gráfica, que costó 40.000 bolivianos; 450 artes que, por unidad, costaron 348 bolivianos; y 100 infografías que costaron más de 2.000 bolivianos, cada una de ellas. Además, cumplieron con cinco “transmisiones de conocimiento” por las que se pagó 69.600 bolivianos, cada una. Coinciden con la etapa de formación de guerreros digitales. Durante casi siete años también se optó por contratar la difusión y elaboración de contenidos para campañas específicas, como la de “Lucha contra la trata y tráfico”, la de “Una vida libre de violencia” o la de “Reivindicación Marítima”. El costo total, en 17 contratos, fue de 2,8 millones de bolivianos. Al igual que en el caso de los contenidos, lo adjudicado a la empresa mexicana Neurona representa la mayor parte de los pagos hechos. Esta firma logró la adjudicación directa de dos contratos. El costo de ambos fue de 1,5 millones de bolivianos. Se le encargó el “servicio especializado” para la producción de material audiovisual y artes gráficas de RRSS en las campañas “Mar para Bolivia” y “El mar nos une”. Al margen de los contratos por RRSS, Neurona también hizo la estrategia de toda la campaña marítima. El costo de estos dos servicios parece excesivo, en comparación al desarrollo de otras campañas. Por ejemplo, la campaña del Dakar 2018 para RRSS, desarrollada por BIT Humano, costó 70.000 bolivianos. La campaña de la Marca País para RRSS costó 48.500 bolivianos. Esta última, en septiembre de 2017, fue adjudicada a Tautu S.R.L. Quien firma el contrato como representante legal es también accionista de la Agencia Humano, que Romero acusó de hacer contratos irregulares y encabezar la red de “guerreros digitales” a través de otro de los propietarios. Lo pagado a Neurona también es mayor a lo invertido en la “Producción gráfica y audiovisual del plan contra los feminicidios para RRSS”. Este contrato costó 448.000 bolivianos en 2019. La pauta de la transmisión en vivo de esté plan en RRSS costó 258.000 bolivianos. En la difusión de la Ley Contra la trata de personas en RRSS, en nueve medios de comunicación, se invirtió 333.433 bolivianos. 403 mil bolivianos en anuncios en 230 anuncios en Facebook Según la Biblioteca de Anuncios de Facebook, la página oficial “Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia” tiene, desde esta cuenta, 230 anuncios sobre temas que Meta categoriza como “sociales, elecciones o política”. En el detalle de anuncios, el más antiguo data de enero de 2021 y el más reciente de febrero de 2023. Están relacionados a la gestión de Gobierno, la entrega de obras, los índices económicos y a las campañas de vacunación contra el covid. En total se invirtió 403.823 bolivianos. Los anuncios referidos a las vacunas y sobre la gestión de Gobierno fueron en los que más se invirtió. Los anuncios sobre temas sociales, elecciones o política deben incluir un descargo de responsabilidad para verificar quién pagó por el anuncio. El dato se registra con los anuncios durante siete años. Sin embargo, en este caso, se desconoce quién hizo los pagos. Según Meta: “Estos anuncios se publicaron sin descargo de responsabilidad”. La página fue creada el 25 de marzo de 2013 y cambió de nombre en tres ocasiones. Empezó como “Bolivia Ministerio de Comunicación”, en 2017 se cambió a “Ministerio de Comunicación Bolivia” y en 2020 a “Viceministerio de Comunicación Bolivia”. En enero de 2022 se cambió a “Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia”. Tiene 14 administradores y 313.900 seguidores; en Instagram son 4.800 seguidores. Bs 3,5 MM para equipamiento de la Dirección de RRSS y el personal en línea Unidad de RRSS Creación • El 21 de febrero de 2016, Evo Morales perdió el referendo por la reelección indefinida. Atribuyó la derrota a las RRSS y anunció su regulación. En su lugar creó la Dirección de Redes Sociales, del entonces Viceministerio de Gestión Comunicacional. Labores • Desarrollar estrategias de difusión, consulta e interacción del Gobierno con las cibercomunidades; mejorar las plataformas de información y comunicación de la gestión del Estado en RRSS; y promover el uso de las mismas. Estructura • Fue creada con cuatro unidades: Coordinación institucional, que servía de enlace estratégico con el resto del ministerio; Monitoreo, análisis, evaluación y respuesta, que medía el impacto de las ;producción de contenidos digitales;y comunicación digital. Coordinación • Esta unidad era el enlace administrativo y estratégico con el resto del Ministerio de Comunicación. Monitoreo • Su función era evaluar y monitorear los medios digitales; analizar el impacto y crecimiento mediante métricas que permitan a la Dirección General de RRSS tomar decisiones inmediatas. Producción • Crear y elaborar material audiovisual y gráfico, encarnando la gestión gubernamental y la coyuntura. Comunicación • Elaborar y ejecutar estrategias de promoción, difusión, consulta, interacción y generación de comunidades en las plataformas. Cambio • En 2020 el Ministerio de Comunicación se convirtió en un Viceministerio del Ministerio de la Presidencia. La Dirección de RRSS se convirtió en Unidad dependiente de la Dirección General de Políticas Comunicacionales. Neurona y los 12,4 millones de bolivianos adjudicados Entre los 110 contratos revisados, tres fueron firmados con Neurona Consulting S.A.. Éstas son solo algunas de las adjudicaciones a esta empresa, acusada de sobreprecios e irregularidades. Hay al menos cinco contratos más, algunos también vinculados a las RRSS. Neurona se creó en enero de 2017 con un capital de 5.000 dólares y con el “objeto” de “prestar y recibir toda clase de servicios técnicos, profesionales, consultivos, financieros, administrativos, de administración, de recursos humanos, de mercado o de cualquier naturales”, según consta en el Registro Público de Comercio de México. Apenas ocho meses después empezaba a recibir invitaciones para prestar sus servicios al Ministerio de Comunicación de Bolivia. Entre septiembre de 2017 y agosto de 2018, sin experiencia ni rubro específico, se adjudicó ocho contrataciones directas. Todas sumaban alrededor de 12,4 millones de bolivianos. Según el Sicoes, la primera adjudicación que obtuvo Neurona fue para elaborar la “estrategia comunicacional” del Ministerio de Comunicación. El monto adjudicado fue de 257.150 bolivianos. El segundo data de noviembre de 2017. Por 758.946 bolivianos debía producir videos, postales, imágenes animadas, spots broadcast y un manual de identidad gráfica para el posicionamiento de los logros de gestión del MAS en las plataformas digitales. También en noviembre se encargó del documental “Enajenación de empresas públicas y recursos naturales”, costó 185 mil bolivianos. En marzo de 2018, se adjudicó tres contratos. El primero fue por la estrategia para la campaña “Mar para Bolivia”, costó 117.100 bolivianos. Los otros dos contratos están referidos a artes gráficas, videoclips y spots de la reivindicación marítima. Tuvieron un costo de 835.200 y 718.098 bolivianos. En junio de 2018, con fondos públicos, el gobierno también pagó a Neurona 783 mil bolivianos por la realización del filme “El robo: cuando las leyes se escribían en inglés”. El documental se estrenó en cines y se distribuyó en redes sociales en la etapa preelectoral de 2019. El último contrato, y el de mayor costo, se firmó en agosto de 2018. Por 8,8 millones de bolivianos por el servicio de “comunicación estratégica en plataformas digitales y RRSS” a través de piezas como videos, cartillas, ilustraciones, etc. Por estos contratos, en 2019, el ministro de Comunicación Manuel Canelas instruyó una auditoría. En 2020 se sindicó a más de 20 funcionarios, pero en 2021 el caso fue cerrado. La jefa de bancada del MAS Santa Cruz, Deisy Choque, pidió este jueves investigar qué sucedió con el caso Neurona. “Habrá que investigar qué sucedió con el caso Neurona y desde cuándo se han iniciado los guerreros digitales”, declaró Choque. El representante de Neurona, César Hernández, llegó a Bolivia en 2014, presentándose como “activista” y director de la empresa Argos, que mantenía el portal Revolución 3.0. Los miembros de esa plataforma dieron cursos a funcionarios públicos y “guerreros digitales”, creados, oficialmente, en 2018. También acreditó haber trabajado en la campaña del MAS para las elecciones generales de 2014.