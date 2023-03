Camacho seguirá gobernando desde Chonchocoro: Así lo decidió la Asamblea cruceña





04/03/2023 - 20:27:44

Luis Fernando Camacho continúa siendo el prefecto de Santa Cruz y seguirá gobernando ese departamento des la cárcel de Choncoro donde se encuentra detenido en foirma preventiva. La decisión la tomó la Asamblea con el respaldo de la Alianza Solidaria Popular (ASIP) y de cinco escaños indígenas. La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, tras cinco horas de debate, aprobó la Ley de regulación de la ausencia temporal e impedimento definitivo del Gobernador, en el que no se toma en cuenta la detención preventiva como una de las causales. Por lo tanto, Luis Fernando Camacho podrá seguir gobernando desde el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. No se incluye detención preventiva Esa ley, que fue propuesta por Creemos, contó con el voto de los 11 asambleístas de esta alianza y el respaldo de ASIP y de cinco escaños indígenas. Los 11 legisladores de Movimiento Al Socialismo (MAS) votaron en contra de esta norma en un debate que duró más de cinco horas y que fue bastante accidentado. La norma aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental precisa las causales de la “ausencia temporal” del Gobernador Luis Fernando Camacho, que se encuentra recluido en Chonchocoro de La Paz, en la que no se incluye la detención preventiva. Camacho se encuentra encerrado en el penal de máxima seguridad desde el 30 de diciembre pasado, acusado por terrorismo en el caso “Golpe de Estado I”. Camacho resalta compromiso de los asambleístas Después de conocerse la determinación de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, desde su detención en Chonchocoro, envió un mensaje de elogio a los asambleístas cruceños y de aliento para seguir luchando por la democracia y libertad del país. “El mensaje que hoy recibimos expresado en el voto de los asambleístas departamentales, nos muestra una vez más su compromiso con la democracia y la libertad. Gracias a Dios por darles fuerza a todos ellos. Se ha respetado el voto de los cruceños, ahora a seguir luchando y defendiendo la democracia de nuestra querida Bolivia”, dice el texto escrito por el gobernador, el mismo que fue leído públicamente por su hijo mayor Luis Fernando Camacho Parada al salir del penal.