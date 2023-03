Zvonko a Copa: El censo no se lo dio el presidente, se lo conseguimos los cruceños, de nada





Página Siete.- Después de que la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, asegurara que la urbe alteña dará la sorpresa en el próximo Censo de Población y Vivienda, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, acudió a las redes sociales para recordarle que el que la encuesta se realice en 2024 es gracias a la lucha de la población cruceña. “Gracias a ese sacrificio, usted y su ciudad tendrá censo, y usted y su gente tendrán los recursos que se merecen. Eso no se lo dio el presidente, eso se lo conseguimos los cruceños. De nada, Santa Cruz pelea por todos, aunque muchos la miren de palco”, publicó Matkovic. La autoridad departamental reiteró que Santa Cruz “paró y peleó” en contra de la postergación del censo, anunciada por el Gobierno, y recalcó que fue el departamento cruceño el que “derramó sangre” por un objetivo que beneficie a todo el país. “Ese censo que su gobierno y su presidente, al que ahora alaba, no quería. Desde su indiferencia con esa legítima lucha, su ciudad se beneficiará del sacrificio de esta tierra y de su gente, con los abusos aguantados, con las detenciones injustas, con las gasificaciones y las arremetidas de grupos de policías y grupos de choque de su partido”, agregó. Las declaraciones de Copa se produjeron en el marco del recorrido que realiza el presidente Luis Arce en la ciudad de El Alto desde el 1 de marzo, entregando obras. En un acto llevado a cabo este viernes, la alcaldesa se dirigió al mandatario: “Presidente, estoy segura que en el censo, El Alto va a dar sorpresas, vamos a ser una ciudad gigante, que ha crecido poblacionalmente (...) Presidente, éste es su pueblo, presidente, esta es su gente, nosotros vamos a apoyarlo hasta el final”, dijo.