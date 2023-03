En Argentina dicen que el dólar blue boliviano inquieta a la frontera salteña





04/03/2023 - 20:16:41

Página Siete.- Mientras el Gobierno de Bolivia habla de “especulación”, en Yacuiba y Bermejo hay un mercado paralelo de divisas que podría afectar a las ciudades fronterizas de Argentina. Negar la realidad por parte de las autoridades siempre es un error y en eso Argentina tiene vasta experiencia, publicó este sábado el diario El Tribuno de Salta. En las pizarras de los bancos oficiales bolivianos venden el dólar a 6,86 bolivianos. En la calles, en el mercado paralelo, llega hasta los 7,30 bolivianos. “Eso sucede porque la demanda de dólares está aumentando y no hay respuesta para esa demanda. Con una diferencia de 44 centavos de boliviano, que sería algo menos de 500 pesos argentinos por cada dólar”, indica la publicación. El Tribuno de Salta cita al presidente del Colegio de Economistas de Tarija (CET), Fernando Romero, quien indicó que algunas casas de cambios limitan la venta de dólares luego de que el mercado cambiario fue desestabilizado por la intervención del Banco Central de Bolivia (BCB). Después menciona al senador tarijeño de Comunidad Ciudadana (CC) Javier Martínez, que declaró a La Voz de Yacuiba. “Esto ya se venía venir. Esto es el comienzo de una crisis donde hay un precio oficial y otro ilegal, que en Argentina llaman blue. El dólar está subiendo y el presidente de la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) anunció cárcel, pero en las calles de Yacuiba ya se vende a 7,10. Lo mismo pasa con los importadores que deben pagar la mercadería en dólares y, si no hay, tienen que acudir a los cambistas. En las casas de cambio no hay dólares y por eso van a los ilegales en donde se venden hasta 7,30 bolivianos”, aseguró el legislador. “La Autoridad de Supervisión del Sistema del Sistema Financiero de Bolivia admitió que existe una demanda inusual de la moneda extranjera a raíz de comentarios que circulan en redes sociales y opiniones de analistas”, señala la publicación argentina. Desde hace dos semanas hay una demanda poco común que hace que la divisa norteamericana se agote rápidamente. Incluso algunas casas de cambio han optado por limitar la venta de entre 100 y 200 dólares por persona. Ahorraban en bolivianos Un aspecto que no se tiene en cuenta es que muchos de los argentinos que viven en la frontera, entre ellos Salta, estaban ahorrando en bolivianos ante la estabilidad de más de 10 años de esa moneda. “Ante la alto volatilidad cambiaria que tenemos en nuestro país (Argentina) es muy probable que esos pesos bolivianos se vayan al mercado ilegal de la compra de dólares, lo que origine más suba del blue”, explica el diario salteño. Posteriormente citan al viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal de Bolivia, Zenón Mamani, que pidió a la población que no se deje llevar por la especulación en la demanda de dólares, porque terminará perdiendo dinero debido a que la economía se maneja en bolivianos. “Se puede decir que la alta demanda de dólares de Argentina excede la frontera y quizás las autoridades bolivianas no lo consideran aún. El alto intercambio de mercaderías de nuestro país pasando a Bolivia también exige un alto stock de moneda verde; más aún ahora que nadie comenzará a recibir pesos bolivianos por lo que los importadores de vecino país demandarán más dólares contantes y sonantes”, complementa la nota periodística argentina. Página Siete se contactó con Romero quien descartó que exista “un dólar blue” en la frontera boliviana, “porque eso solamente hay en Argentina, lo que siempre existió es un mercado paralelo del dólar al oficial que maneja el bolsín del BCB, solo que ahora ese mercado paralelo está creciendo por la demanda de dólares a raíz de la especulación”.