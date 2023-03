Conade y 2 comités cívicos se desmarcan del revocatorio; cruceños mantienen referendo





04/03/2023 - 09:51:35

Los Tiempos.- El Comité Cívico Pro Santa Cruz mantiene la decisión de llevar adelante el referendo revocatorio para el presidente Luis Arce Catacora toda vez que no promulgó la ley de amnistía para los presos políticos en el plazo establecido en cabildo; sin embargo, dos comités cívicos departamentales y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) se desmarcaron del proceso. Los dirigentes cívicos de Cochabamba y Potosí aseguraron que no participarán del proceso revocatorio. Una de las primeras tareas del comité cívico cruceño será la organización de una reunión de coordinación nacional en la ciudad de Sucre el 17 de marzo, señaló Fernando Larach. En tanto, el presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte, confirmó su presencia a la reunión nacional de coordinación convocada por Santa Cruz, pero adelantó que sólo se apoyará el proceso de revocatorio del presidente Luis Arce si la decisión es unánime, porque sólo la cohesión garantiza un resultado favorable. Por su parte, la representante orureña Rosario Sandalia exhortó a sus colegas a ser coherentes con las decisiones asumidas en el cabildo y llevar adelante la decisión del revocatorio. El representante de Conade, Manuel Morales, señaló que no es el momento adecuado para llevar adelante el referendo por la complejidad del proceso en cuanto a la elevada cantidad de firmas de adhesión necesarias en un plazo muy corto, además de la logística y los recursos económicos necesarios. “Son candados en la Ley del Régimen Electoral y en la Constitución Política del Estado (CPE) que la hacen poco viable”, sostuvo. Sin embargo, aseguró que la lucha por la amnistía de los presos políticos debe continuar porque es una demanda que está en la CPE y debe estar acompañada por movilizaciones sociales. La representante del Conade en Cochabamba, Lizeth Beramendi, añadió que el proceso de revocatorio sólo beneficiará al MAS; si no se logra concretar el referendo se fortaleza la gestión de Arce y si se logra revocarlo de su cargo, no existe un figura en la oposición que pueda ganar unas elecciones presidenciales. El presidente del comité cívico de Cochabamba, Apolinar Rivera, ratificó que no será parte del proceso revocatorio al mandato de Arce.Por su parte, la representante del Comité Cívico Potosinista (Compicpo), Roxana Graz, informó que la atención de su institución está concentrada en el tema del litio por la importancia que representa para su región y no han considerado involucrarse en el revocatorio que liderará el comité cívico Pro Santa Cruz. Encuesta Una encuesta de la empresa Captura Consulting mostró que el 50% de los entrevistados rechazó el referendo revocatorio contra el presidente Luis Arce y respaldó la conclusión de su mandato en 2025. El portavoz presidencial Jorge Richter aseguró que la población apuesta por la estabilidad y certidumbre que le ofrece el Gobierno, según la agencia ABI. El trabajo fue realizado entre el 6 y 27 de febrero para la revista Poder y placer. El 50% contestó que el Presidente debe terminar su gestión en 2025, mientras que el 39% se inclinó por el revocatorio. El 11% restante no sabe o no responde.