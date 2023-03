Espero que no llegues a recibir órdenes: El mensaje que le dan a Andrónico por su visita a Cuba





03/03/2023 - 18:02:57

Página Siete.- Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, arribó a La Habana (Cuba), donde cumple una agenda oficial. Sin embargo, en redes sociales, un activista cubano que fue expulsado de Bolivia le dijo que espera que no llegue a recibir órdenes del régimen castrista. “Llegamos a La Habana, Cuba, para cumplir una agenda oficial de actividades en el marco de la Diplomacia Parlamentaria”, tuiteó Rodríguez. El legislador, que está acompañado por el senador Leonardo Loza, agregó que sostendrá “reuniones importantes”, en atención a la invitación de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Sin embargo, Magdiel Jorge Castro, activista cubano que fue expulsado de Bolivia, le dijo que espera que no llegue a recibir órdenes de La Habana. “Andrónico llegas al país que ordenó al gobierno de Arce que se tomaran represalias en mi contra... Espero que no llegues a recibir órdenes tú también”, le respondió el activista. En diciembre de 2022, Magdiel Jorge Castro, que se identifica como activista por los derechos humanos y la democracia en Cuba, fue expulsado del país. Él considera que tomaron esa decisión por sus opiniones políticas. Rodríguez se reunió con el presidente Asamblea del Poder Popular y el Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo Hernández. ”Sostuvimos un fructífero encuentro”, aseguró. “Este importante encuentro fue desarrollado, con un recorrido por los espacios, pasillos y salones históricos del Capitolio Nacional una de las edificaciones más emblemáticas de Cuba”, manifestó.