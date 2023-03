Comité cívico llama a reunión a los médicos para realizar un diagnóstico del sistema de salud





03/03/2023 - 18:00:17

El Deber.- Ante la emergencia sanitaria que se vive en Santa Cruz y la sobresaturación que se tiene en los hospitales, ambas ocasionadas por la peor epidemia de dengue en la década, el recién posesionado presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, anunció este viernes dos importantes reuniones para tratar estos temas y buscar soluciones. El líder cívico detalló que ya se cursaron las invitaciones a distintas instituciones y asociaciones de profesionales en salud, como el Colegio Médico y Fesirmes, para reunirse en los próximos días y tener un diagnóstico real sobre el estado del sistema sanitario en el departamento. Una vez se obtengan estos datos, indicó que se convocará al secretario departamental de Salud, Edil Toledo, y a su par a nivel municipal, Adriana Amelunge, para que expongan cuál es su plan para satisfacer las necesidades de la población. “Lamentamos que la gente esté sufriendo la mala administración del Estado en los últimos 18 años en gestiones de diferentes autoridades. Esto que se vive hoy en Santa Cruz es fruto del despilfarro, cuando se priorizó hacer canchitas y no se preocuparon de lo esencial que es la salud”, reprochó Larach. Respecto a la visita de la viceministra de Salud Alejandra Hidalgo, señaló: “Nosotros estamos convencidos que el diálogo es una herramienta necesaria para encontrar soluciones, pero también tiene que tener bases sólidas y no podemos permitir que vengan funcionarios del Gobierno central a mentirnos descaradamente”. En ese sentido, aplaudió que los asambleístas de Creemos junto con el secretario Edil Toledo hayan confrontado a la viceministra Hidalgo el pasado lunes y le volvió a recordar que existe una deuda histórica de más de 14.000 ítems en salud para Santa Cruz. “Una vergüenza que las autoridades del Gobierno vengan a mentirle a la población cruceña y a querer meterle los dedos en la boca. Nosotros no somos tontos, no somos opas. Y encima hacen un show porque pillan un bichito medio disecado”, añadió Larach, en alusión al alacrán que encontró la viceministra en su oficina y que acusó a la Gobernación de haberlo puesto para “atentar contra su vida”.