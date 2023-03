Evista sospecha que diputado millonario del MAS lava dinero y sugiere su encarcelamiento





03/03/2023 - 17:56:34

Los Tiempos.- El diputado de la facción radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) Renán Cabezas dijo este viernes que sospecha que su colega de partido José Rengel, conocido también como el "diputado millonario", gasta mucho dinero producto del lavado de efectivo; además, sugirió que sea encarcelado. "Yo creí que ya estaba detenido, debería de estar detenido, porque la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) ha detectado movimientos extraños. Aquí en la Asamblea Legislativa hemos visto que el diputado invita a todo el mundo; compra ladrillos, regala los municipios cemento. ¿De dónde tanta plata? En una oportunidad yo le había dicho, cuidado estés lavando dinero y justo la UIF ha detectado movimientos extraños", declaró Cabezas a la ANF. El parlamentario reveló que su colega derrocha mucha plata en el pagó de viajes, compra de refrigerios e invitación a dirigentes. "A mí me consta, él ha sido presidente de la Brigada Parlamentaria de La Paz, ha invitado comida, ha invitado cerveza, (se le vio) pagando pasajes y hasta dando viáticos", añadió. Dijo que los gastos que realiza no son justificables porque un diputado suplente gana un sueldo menor a los Bs 7.000; asimismo, dijo que tiene serias sospechas de la forma en cómo fue elegido como parlamentario, debido a que nunca dio un discurso coherente en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). "Yo sospecho hasta de cómo ha llegado a ser diputado. A ver, cuándo le hemos escuchado a Rengel hacer un discurso coherente, una reflexión coherente en tantos escenarios que ha habido. Yo no le escucho hablar en la Asamblea Legislativa", cuestionó. El diputado de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea cuestionó que utilizando a la justicia se ataque la oposición y no pongan la atención en diputados y senadores que cometen delitos. "De la alguna manera están preocupados en proscribir e inhabilitar a Carlos Mesa y a Carlos Alarcón, es lo único que tienen en la cabeza, es lo único que andan pensando. No andan pensando cómo iniciar procesos que correspondan a los diputados y senadores del MAS como el diputado Rengel y otros que han cometido este tipo de irregularidades que no se investigan de manera pertinente y de la manera que corresponde", denunció. Caso Rengel El diputado Rengel fue imputado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas; el informe de la Fiscalía señala que el asambleísta realizó giros por $us 51 millones a cuatro países, sin embargo, el Juzgado Tercero de instrucción Anticorrupción decidió otorgarle medidas sustitutivas a la detención. La fiscal Rosario Venegas explicó que el informe expedido por la UIF hace un análisis financiero y patrimonial del imputado desde el 1 de enero de 2018 al 11 de agosto de 2021. En ese periodo se registraron movimientos económicos sospechosos de parte del ahora legislador. "Se tiene que recibió en sus cuentas, depósitos en efectivo y transferencias, que fueron realizados por él mismo y por terceras personas de forma irregular; al igual que se encuentran giros al exterior por el monto de $us 51.346.671 a los lugares de destino de Alemania, Turquía, Costa de Marfil y Bélgica, de cuyos beneficiarios se desconoce la relación con el señor José Rengel Terrazas", señala parte del memorial de la audiencia.