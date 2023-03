Gobierno asegura que la banca tiene cantidad suficiente para atender sobredemanda de dólares





03/03/2023 - 17:09:57

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó que la banca tiene la “cantidad suficiente” de $us 240 millones para atender regularmente la “sobredemanda” de dólares por el “brote especulativo”. “Se ha otorgado la cantidad suficiente de 240 millones de dólares, ha anunciado el Banco Central de Bolivia (BCB) y con esa cantidad deberían atender regularmente esa sobredemanda por el rumor, por ese brote especulativo”, dijo a los periodistas. La autoridad gubernamental señaló que se espera que, con esos recursos que fueron otorgados al sistema financiero, esa “sobredemanda” de dólares descienda y el requerimiento se normalice. El “brote especulativo” por la demanda de dólares ocasionó que la población acuda “innecesariamente” a la banca, a las casas de cambio y a los librecambistas para cambiar sus bolivianos por esa divisa. “El Banco Central ya ha provisto de la liquidez en dólares y también los recursos necesarios a los bancos en divisas para operaciones de comercio exterior”, enfatizó el titular de Economía y Finanzas Públicas. En tanto, en contacto con radio Éxito, el asesor de Política Económica del BCB, Sergio Colque, afirmó esta jornada que esos recursos permitirá a las entidades financieras atender cualquier demanda que pueda tener la población. “La semana pasada, el Banco Central de Bolivia tomó decisiones para garantizar la provisión de dólares por una inusual demanda que se tuvo estos últimos días, (se trata de) de estos 240 millones”, remarcó. En ese contexto, el Ente Emisor exhortó a la población boliviana no hacer caso a las especulaciones y rumores respecto al dólar y aseguró que no variará su política en materia cambiaria. ABI