La RAE permite acentuar la palabra ´solo´ cuando haya riesgo de ambigüedad





03/03/2023 - 08:32:05

La Real Academia Española (RAE) decidió este jueves que el adverbio 'sólo' —que equivale a la palabra solamente— podrá llevar tilde cuando a juicio de la persona que escribe exista riesgo de ambigüedad, informan medios locales. Según han explicado fuentes del pleno de la RAE, este cambio había sido reivindicado desde hace años por los acádemicos escritores que consideraban que debía "despenalizarse", ya que en ciertos casos el hecho de no tildar dicho término provoca que una oración pueda entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas. Por ejemplo, este fenómeno lingüístico se observa en el enunciado "trabaja solo los domingos", que puede significar que la persona a la que nos referimos solamente trabaja el último día de la semana o que lo hace sin compañía alguna. La institución cultural con sede en Madrid determinó en 2010 que el vocablo 'solo', tanto cuando es adverbio como cuando es adjetivo, no debe llevar tilde, considerando que las posibles ambigüedades podían resolverse casi siempre por el contexto. Es decir, las reglas ortográficas recomendaban no poner esa tilde diacrítica, aunque era optativa cuando su uso entrañara posible ambigüedad, pero no se definía a juicio de quién. Las mismas fuentes han destacado que había casos de exámenes y oposiciones en los que poner ese acento podía penalizarse dependiendo del criterio del profesor o examinador en cuestión. Asimismo, la Real Academia Española también ha optado por aplicar esta licencia a las palabras 'este', 'ese' y 'aquel', con sus femeninos y plurales correspondientes, cuando funcionan como pronombres demostrativos. Por ello, a partir de ahora acentuar estos términos será una decisión que recaiga en la persona que escribe. Arturo Pérez-Reverte, académico de la RAE y reconocido escritor, ha expresado su satisfacción por esta novedad, señalando que todos los miembros de la academia de la lengua han coincidido en introducir este cambio, puesto que no anula la formulación inicial, pero permite un uso más razonable de la tilde en estos casos.