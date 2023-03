Descubren un corredor oculto en la Gran Pirámide de Guiza





03/03/2023 - 08:23:04

Los científicos hallaron un corredor oculto de nueve metros de largo cerca de la entrada principal de la Gran Pirámide de Guiza, de 4.500 años de antigüedad, informa Scan Pyramids, la misión que hizo el descubrimiento. Lanzado en 2015, el proyecto empleó tecnologías no invasivas, como termografía infrarroja, simulaciones en 3D e imágenes de rayos cósmicos, para observar el interior de la estructura de la pirámide egipcia. Según un artículo publicado el jueves en la revista Nature, el descubrimiento podría contribuir a conocer más sobre la construcción de la pirámide. "Vamos a seguir explorando, así que veremos qué podemos hacer [...] para averiguar qué podemos encontrar debajo, o al final de este corredor", declaró Mostafa Waziri, jefe del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. A hidden corridor nine meters long has been discovered close to the main entrance of the 4,500-year-old Great Pyramid of Giza, and this could lead to further findings, Egyptian antiquities officials said. pic.twitter.com/CafnGcu36Y — 𝕆𝕟 𝕥𝕙𝕚𝕤 𝕕𝕒𝕪 𝕚𝕟 𝕙𝕚𝕤𝕥𝕠𝕣𝕪 (@changnoi2018) March 2, 2023 Según Waziri, el pasadizo podría haberse creado para redistribuir el peso de la pirámide alrededor de la entrada o de otra cámara aún por descubrir. Se cree que las cinco habitaciones situadas sobre la cámara funeraria del faraón Keops (Jufu, según la tradición egipcia), en otra parte de la pirámide, también se construyeron para redistribuir el peso de la enorme estructura. Por lo tanto, es posible que el faraón tuviera más de una cámara funeraria. El arqueólogo egipcio Zahi Hawass declaró el jueves a la prensa que podría ser "el descubrimiento más importante del siglo", suponiendo que podría haber "algo importante" en el espacio bajo el corredor. Además, señaló que hay muchas especulaciones y teorías conspirativas sobre cómo se construyeron las pirámides, pero que explorando este túnel el mundo muy pronto podría desentrañar el misterio de una de las siete maravillas del mundo antiguo. La Gran Pirámide de Guiza, cuya construcción se completó alrededor del año 2540 a. C., está situada a las afueras de la capital egipcia, El Cairo. Es la más antigua de las siete maravillas del mundo y la única que se ha conservado hasta el día de hoy.