YPFB garantiza abastecimiento de combustible en cantidad y a precio congelado





03/03/2023 - 07:15:03

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) garantiza el abastecimiento de carburantes en cantidad y con el “precio congelado”, por lo que para mitigar el costo de la subvención se cambia los puntos de ingreso de combustible debido a que abarata costos, informó el gerente de Planificación Corporativa de la petrolera, Danny Roca. “Nosotros, como YPFB, tenemos que garantizar el abastecimiento del mercado interno, no solamente en términos de cantidad, sino también en precios, nosotros tenemos los precios congelados y estos precios van a continuar así. No podemos incrementar, porque sería impactar en la canasta familiar de todos los bolivianos”, explicó en Bolivia Tv. Para mantener los precios subvencionados, se están buscando estrategias para mitigar el costo como “tratar de dirigir el ingreso de los combustibles por occidente, que es mucho más barato (en comparación al ingreso por oriente sur)”. “Desde el 2022, y ahora en 2023, estamos entrando por occidente (con el combustible) y eso va a ayudar a que disminuya un poco esta erogación fuerte de gastos producto de los incrementos de los precios (de los carburantes), entonces, esa diversificación de (puntos de) ingreso nos están ayudando a mitigar y poder seguir manteniendo el diésel y la gasolina congelados”, explicó. En el marco de la transparencia, la estatal petrolera instruyó una auditoría especial a todos los procesos de contratación de importación de combustibles. “Yacimientos siempre trabaja de forma transparente (…). Todos los procesos de contratación de combustibles están yendo a una auditoría especial, no solamente de esta gestión”, explicó Roca. ABI