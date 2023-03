Oficialismo y oposición rechazan la repostulación de magistrados





03/03/2023 - 07:06:41

Correo del Sur.- Los legisladores de oposición y oficialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional manifestaron ayer, jueves, su rechazo para que las actuales autoridades del Órgano Judicial vuelvan a repostularse en las próximas elecciones judiciales para que sigan administrando el sistema judicial. El diputado de la bancada de Creemos Erwin Bazán afirmó que las formas antojadizas hicieron que el sistema judicial caiga en lo más bajo y la idea de una reforma es que se fortalezcan los estándares de la independencia del sistema de justicia y que a mediano plazo exista una renovación de autoridades, porque las actuales son “manzanas podridas”. “Estamos hablando básicamente de dos elementos (de cambio): por un lado, renovar evidentemente los procedimientos, renovar los estándares, darle independencia al sistema de justicia boliviano, mejorar la legislación. Pero también estamos hablando a mediano plazo de renovar las autoridades de justicia, son manzanas podridas”, declaró Bazán. En criterio del legislador opositor, las actuales autoridades son las que llevaron al sistema de justicia boliviano al peor escalón de credibilidad posible y bajo ese argumento no existen motivos para mantenerlos o “reciclarlos”. PROYECTO DE LEY Este jueves, la bancada de la facción renovadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó su proyecto de ley de reglamentación para la preselección y elección de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Consejo de la Magistratura. Uno de los aspectos que destaca en la propuesta es que los postulantes podrán pasar de una fase a otra si obtienen un puntaje de 71 a 100. El jefe de bancada del MAS en la Cámara de Senadores, Miguel Pérez, subrayó que toda persona que quiera formar parte de la elección entrará en carrera y serán las comisiones correspondientes, de Justicia Plural y Constitución, las que subsanen las observaciones que puedan surgir en torno al proceso de elección de las autoridades judiciales. Según el artículo 183 de la Constitución Política del Estado (CPE), “las Magistradas y los Magistrados, no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años”; pero nada les impide que puedan repostularse a otra instancia. Por ejemplo, si fueron parte del Tribunal Agroambiental podrían postularse para el Tribunal Constitucional o el Consejo de la Magistratura. El diputado de la facción radical del MAS Gualberto Arispe manifestó su desacuerdo con esa modalidad, pero dijo que no se puede ir en contra de la CPE. “En mi criterio personal, no estoy de acuerdo, pero también se debe hacer lo que dice la CPE, claramente indica que no se pueden postular a la misma instancia; sin embargo, le da opción a que puede postularse a otra instancia, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura cesante, (también) podría ir al Tribunal Constitucional”, explicó Arispe a la ANF. RECHAZO A REPOSTULACIÓN El jefe de bancada del MAS en Diputados, Andrés Flores, también expresó su rechazo a que las actuales autoridades judiciales se postulen para pasar de una institución a otra y sugirió que ninguna autoridad se postule a estas nuevas elecciones. ¿REPOSTULACIÓN? El magistrado Gonzalo Hurtado ya fue parte de la Sala Plena y presidió el TSJ entre 2012 y 2017. Se repostuló y resultó elegido como magistrado del TCP para el periodo 2018-2023. El lunes, Hurtado dijo que analizaba la posibilidad de postularse a un tercer mandato en las elecciones de este año, porque no había ninguna prohibición. De fuentes confiables CORREO DEL SUR conoce que varios magistrados del TSJ, TCP, Tribunal Agroambiental y consejeros de la Magistratura, preparan su repostulación. Consultado sobre el tema, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Mirtha Gaby Meneses y el presidente del TSJ, Ricardo Torres, dijeron de forma separada que de momento están cumpliendo sus atribuciones y cumplir su mandato a fin de año. Salame ve que “evistas” traban reforma La Comisión de Justicia Plural rechazó el proyecto de Ley de Habilitación y Preselección de Candidatas y Candidatos para la Conformación de Magistrados y Consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional presentada por la senadora Silvia Salame (Comunidad Ciudadana) y un equipo de abogados del país. “El informe es negativo con el argumento que debería ser no más reglamento de preselección y no la Ley”, sostuvo Salame a CORREO DEL SUR. Lamentó que la no aprobación del trámite del proyecto de Ley venga de los parlamentarios afines a Evo Morales que no quieren cambiar el sistema justicia. “Es una estúpida ignorancia, espero que la posición solo sea del ala ‘evista’ del MAS y no sea del ala del presidente Luis Arce, porque el Presidente tiene que cumplir con su promesa de la reforma judicial”, sostuvo. Salame también propone ponerle candados para evitar que los actuales magistrados puedan repostularse a un nuevo mandato.