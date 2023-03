Huanacuni y su esposa aparecen en planillas de reuniones con YLB como representantes de empresa china





03/03/2023 - 06:51:26

Página Siete.- El excanciller Fernando Huanacuni y su esposa Cecilia Esperanza Pinedo aparecen en al menos tres planillas de asistencia a reuniones con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) donde figuran en representación de Fusión Enertech Develoment, una empresa china que estaba interesada en la explotación de litio. También hay cartas de la compañía en las que se acredita a la cónyuge como representante oficial para las reuniones con YLB, según una parte de la documentación mostrada por la senadora del Movimiento al Socialismo (MAS) Ana María Castillo, que investiga la relación de la exautoridad de alto nivel del gobierno del expresidente Evo Morales con la firma de Hong Kong. Página Siete se comunicó al celular de Huanacuni para solicitar su versión sobre la denuncia de la legisladora, pero otra persona respondió y dijo que se comunicarían con este medio porque la exautoridad se encontraba en una reunión, y que estaba ya al tanto de la información que estaba circulando. Sin embargo, no hubo respuesta. La senadora Castillo señaló que la esposa de Huanacuni asistió a reuniones con YLB, en las que el excanciller incluso firmó actas arrogándose la representación. “Hay dos reuniones donde él firma asistencia. Julio 2022 en el acta de reunión externa de YLB él firma y en agosto acredita su presencia y firma, y la esposa el 5 de septiembre 2022 firma y se acredita en el acta de reunión externa de YLB. Ahí se hacen ver como si fuera representantes de Fusión Enertech Develoment”, precisó Castillo. La empresa Fusión Enertech Develoment está entre las seis preseleccionadas, pero hasta la fecha solo se firmó un convenio con el consorcio chino CBC, aunque se prevé más contratos con otras firmas. Según Castillo, el Decreto Supremo 29894 en su artículo 130 indica que ningún ministro, exviceministro puede tener o ejercer contratos, tener relación con el Estado hasta después de dos años de haber cesado su mandato como autoridad. “Ahí es la observación. Cómo es posible que él ni al pasar dos años ha sido partícipe y ha tenido reuniones con la empresa china. ¿será que hubo beneficio en razón del cargo?, las autoridades llamadas por ley deberán responder esto”, puntualizó. Las acreditaciones Una carta del 12 de julio de 2022 dirigida por Fusión Enertech Developmet al presidente de YLP, Carlos Humberto Ramos, refiere la acreditación oficial para la segunda fase de la compañía. “La firma autorizada en esta segunda etapa será la señora Cecilia Esperanza Pinedo Soruco”, precisa la compañía china en la misiva. Otra carta anterior fechada el 8 de julio de 2022 de la empresa señala que la misma es para acreditar a Cecilia Esperanza Pinedo Soruco en la segunda etapa de negociación de la convocatoria internacional Extracción Directa de Litio (EDL) celebrada por YLB, incluida con carácter limitativo “la entrega de documentos, información o datos nuevos y complementarios requeridos por YLB, los cuales serán entregados bajo confirmación de Fusión Enertech Develoment”. El 6 de septiembre de 2022 otra carta dirigida a YLB refiere que “se da cesación inmediata la acreditación de Cecilia Esperanza Pinedo Soruco como nuestra representante en el Estado Plurinacional de Bolivia, con firma limitativa autorizada y responsable de representar a nuestra empresa frente a YLB en la segunda etapa de negociación de la convocatoria internacional Extracción Directa de Litio celebrada por YLB, incluyendo la cesación inmediata de todo tipo de autorización para ella y su firma autorizada”. “De acuerdo con las planillas de asistencia y hay fotos de reuniones externas con YLB el excanciller pretendería ser lobbista de esta empresa con el Estado YLB. Acá estamos hablando de presuntos actos de uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo”, advirtió Castillo. La legisladora indicó que se está solicitado la documentación a YLB para que pueda corroborar la relación con la empresa china con documentos oficiales y se pueda representar la denuncia a las autoridades llamadas por ley. “Estamos preparando la petición de informe al Ministerio para que YLB responda y nos presente las planillas para corroborar cuantas veces participó Huanacuni, su señora, desde que fecha y esa documentación la presentaremos a las autoridades llamadas por ley”, subrayó Castillo. La senadora del MAS mostró en la documentación que recopiló fotografías del Huanacuni el 5 de febrero de 2019 con ejecutivos de la empresa china en Hong Kong como Myles Chuk (Chief Commercial Officer de Fusión Enertech Development”. También fotografías de la visita de este ejecutivo a La Paz y su recorrido en el Teleférico junto a Huanacuni, y que incluso la empresa Mi Teleférico la destacó el 19 de diciembre de 2018 en sus redes. “Hoy recibimos la visita de Myles Chuk desde Hong Kong acompañado de Fernando Huanacuni Mamani, Cecilia Pinedo..... Para todos los visitantes a La Paz, volar el cielo a través de Mi Teleférico es una actividad infaltable”, destacó en sus redes sociales Mi Teleférico el 29 de diciembre de 2018 adjuntando cuatro fotografías. Fernando Huanacuni fue designado canciller por el expresidente del Estado, Evo Morales, en enero de 2017 y dejó el cargo el 4 de septiembre de 2018 al ser sustituido por Diego Pary. Lo que dice la norma El artículo 130 del Decreto Supremo 29894 aprobado por el expresidente Evo Morales sobre la organización del órgano ejecutivo “prohibición” señala: “Por razones de ética y transparencia, ningún servidor público que haya ejercido funciones de nivel directivo y ejecutivo de libre nombramiento de las instituciones descentralizadas, desconcentradas, Ministro de Estado, Viceministro o Director General, podrá desempeñar cargos jerárquicos en empresas privadas relacionadas con el sector que conducía, por el plazo de dos años a partir de la cesación del cargo en el sector público, si implica conflicto de intereses con la entidad donde hubiere ejercido funciones”. Una profesional en derecho y especialista en el área de Transparencia explicó que si bien la norma habla de dos años, un funcionario del cargo jerárquico como el que ocupaba Huanacuni, por aspectos éticos, no podría ejercer representación de una empresa de esa naturaleza, tampoco su esposa. Esto porque se debe tomar en cuenta que la exautoridad puede aún manejar información privilegiada y pese a que dejó el cargo, estuvo muy cercano de forma posterior al expresidente Evo Morales y podría influir a través de su esposa en la relación del Estado con empresas externas. “Por eso la ley habla que por ética y transparencia no debería haber vinculo entre una exfuncionario público de alta jerarquía y una empresa privada”, puntualizó. La Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz incorpora nuevos tipos penales como el “cohecho activo transnacional”: “La persona que prometa, ofrezca u otorgue a un funcionario público extranjero o de una organización pública extranjera, regalos, favores, o ventajas para provecho propio o de terceros”. También incorpora el delito de “cohecho pasivo transnacional”: “El funcionario público extranjero o funcionario de una organización internacional pública que solicite o acepte regalos, favores o ventajas para provecho propio o de terceros”.