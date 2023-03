Comisión de Constitución rechaza proyecto de ley del MAS sobre suplencia del gobernador Camacho





03/03/2023 - 06:43:58

El Deber.- La Comisión de Constitución y Gobierno de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, determinó rechazar el proyecto de ley presentado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) sobre la ausencia o suplencia del gobernador Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente desde hace más de dos meses en Chonchocoro por el caso denominado Golpe I. La reunión de la comisión se llevó a cabo en el hemiciclo de la ALD, fue un encuentro de socialización y debate, que duró casi cuatro horas. Al término de la reunión, Raquel Valencia, asambleísta del MAS, dijo que su bancada scumplió con el departamento cruceño al presentar su proyecto, en apego a la Constitución Política del Estado, el Estatuto Autonómico de Santa Cruz y siguiendo el lineamiento de la Sala Constitucional Tercera, respecto a la interpretación de la suplencia gubernamental. “Hoy vemos que primó el interés de no aplicar la suplencia gubernamental, de querer seguir haciendo las cosas mal y violando el Estatuto, y no queriendo que aquella persona que tiene representación, como lo es el vicegobernador Mario Aguilera, asuma como gobernador”, afirmó Valencia. Dijo que, por mandato de Creemos, se dispuso que Santa Cruz continúe teniendo un “gobernador fantasma”, refiriéndose a Luis Fernando Camacho. Indicó que, conforme a la Constitución, presentarán el informe del MAS ante el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental. El asambleísta de la misma contienda política, Jhonny Zeballos, fue más allá y aseguró que la suplencia de gobernabilidad debe definirse en otra instancia. En ese sentido, anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución y Gobierno de la Asamblea Legislativa, Marcelo Aróstegui, manifestó que se rechazó el proyecto de Ley presentado por la bancada de MAS por falta de constitucionalidad. Explicó que el proyecto del partido oficialista cuenta con muchas restricciones y prohibiciones para el gobernador Luis Fernando Camacho. “Hemos recomendado al pleno de la Asamblea rechazar el proyecto de ley del MAS porque es bastante inconstitucional. Hay muchos argumentos como un paro cívico para que se ejecute una ausencia temporal, existen muchas limitaciones que le dan a nuestro gobernador”, puntualizó. Informó que este viernes, 3 de marzo, se entregarán ambos informes de comisión, tanto de la bancada de Creemos como del MAS para, posteriormente, llamar a sesión de pleno. Finalmente la legisladora por Creemos, Paola Aguirre, afirmó que en el proyecto de ley del MAS la ausencia temporal se convierte en regla y no en excepción. También mencionó que en dicho documento la causal de detención preventiva ya se constituye en un motivo para que un gobernador deje el cargo, que el pueblo le ha confiado a través del voto.