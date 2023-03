Periodista denuncia a tres jefes de la Felcn por concusión luego de un operativo por extorsión





02/03/2023 - 19:59:37

Página Siete.- El lunes, Alberto Ruth hizo público el caso de una supuesta extorsión cometida por el Jefe del GICE Oriente contra un empresario minero. El martes, el policía involucrado montó un operativo en el que denunció que fue extorsionado por el periodista. El periodista Ruth presentó este jueves una denuncia por concusión, ante la Fiscalía de Santa Cruz, contra tres jefes policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Los acusa de montar un operativo policial en el cual se afirmó que el comunicador extorsionó al mayor Jesús Erlan Pacheco, a cambio de no hacer seguimiento del caso que involucraba al uniformado en otro caso por el mismo delito contra un empresario minero. El martes, cuando se ejecutó el operativo de aprehensión de Ruth, el hecho fue grabado por un uniformado, quien luego difundió el material entre periodistas de Santa Cruz. Asimismo, Pacheco grabó la conversación en la que minutos antes de la intervención policial supuestamente “indujo” a Ruth a recibir 2.000 dólares a cambio de no seguir con las publicaciones sobre la denuncia en su contra, y más adelante eliminar de la cuenta de Facebook del programa “Camino del Delito.4” el video con el reporte del tema. “Todo fue montado, todo fue forzado y cuando las cosas salen así, salen mal. Reitero, yo no tengo la culpa de que ellos hayan sido denunciados por extorsión (al empresario minero), ahora son ellos los investigados. Hoy presenté mi denuncia ante la unidad anticorrupción de la zona Plan 3000. La denuncia va contra Pacheco y obviamente sus cómplices serán citados en calidad de testigos más adelante”, afirmó ayer Ruth en su programa. Detalló que los denunciados son Pacheco, que trabajaba como comandante regional del Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE Oriente). Además, “el jefe de planeamiento de la Felcn, mayor Marcelo Ferrufino y por su puesto el director nacional de la Felcn, el coronel José Illanes, por el delito de concusión, porque se trata de un funcionario público que está incitando a que yo cometa el delito”, sostuvo Ruth. Extorsión a un empresario El caso surgió el lunes, luego de que Ruth hiciera pública una denuncia de extorsión hacia un empresario minero al que, supuestamente, Pacheco extorsionaba para no procesarlo por contrabando de sustancias controladas. Esto, con la condición de que el empresario pague con la entrega de una botella de mercurio, cuyo costo es 400 mil dólares. El periodista afirmó que la víctima incluso fue golpeada por el policía e indicó que el tema debía ser de interés de los jefes de la Felcn. Sin embargo, Ruth señaló que aún no tenía la contraparte de Pacheco, la que buscaría al día siguiente, pero el martes no ocurrió esto. Ese día, se conoció el operativo contra el periodista. Audio de la supuesta extorsión Aún se desconoce cómo se concertó la cita, pero de acuerdo con la relación de hechos, Pacheco y el periodista acordaron una cita informal. El policía vestido de civil se subió al vehículo de Ruth y en tono muy amigable comenzó a pedirle “ayuda” para que su caso ya no sea tratado en el programa. En el audio, Ruth le dice en varias ocasiones a Pacheco que la “ayuda” que puede darle es una entrevista en la que cuente su versión, pero el policía insiste en que no se hable más del tema y luego pide que el reporte noticioso sea eliminado de la página de Facebook del programa. Pacheco le afirma que otros de sus camaradas le comentaron que un oficial de apellido Burgoa y la capitana Tordoya lograron ese pedido. En el audio, Ruth admite que en una ocasión eliminó una denuncia pero que le costó mucho. Entonces, el policía es más explícito y según la descripción abre un sobre con 1.000 dólares y trata de entregarlos al periodista que continúa conduciendo. Finalmente, Pacheco le dice que serán 2.000 dólares y le indica que bajará cerca de las oficinas de la Fiscalía antidrogas. Instantes después de bajar del auto se da la intervención de unos 20 uniformados que rodean el vehículo de Ruth, lo bajan y enmanillan. Todo quedó registrado en un video grabado por un policía el cual sumado a fotos del periodista y el audio de la conversación, fueron viralizados entre los periodistas de Santa Cruz. Fiscalía analizó y rechazó la denuncia Luego del operativo, en el que Pacheco también participó y aparece con el rostro descubierto, da varias declaraciones a los medios de comunicación para dar su versión y remarcar que él fue la víctima del periodista, pero lo hace ocultando su identidad. En las declaraciones muestra las fotocopias de los dólares entregados a Ruth como sustento de que el operativo fue planificado en el marco de una investigación formal. La denuncia pasó a la Dirección Especial de Lucha Contra el Crimen (Delcc), allí tres fiscales, Alexander Mendoza, Julio César Porras y Gerardo Balderas tomaron el caso y horas después se conoció de varias irregularidades en el actuar de los policías que realizaron la intervención. El informe preliminar señala que todo el operativo fue montado sin la autorización de un fiscal, requisito indispensable para dar legalidad a las indagaciones en este tipo de procesos. “Se hizo el análisis con todo lo que tenía la investigación y el Ministerio Público, en el marco de la objetividad desestimó la denuncia, el delito (denunciado por Pacheco) era extorsión, pero con todos los elementos que me dieron, audios y videos para analizar, no tipificaba”, informó el fiscal Porras. Señaló que el análisis se hizo hasta las dos de la madrugada del jueves y luego de llegar a la conclusión de que no había elementos para imputar por extorsión a Ruth, se le dejó en libertad. Contrademanda Solo horas después, los abogados de Ruth anunciaron que presentarán unan contrademanda, la cual inicialmente contempla a los tres jefes de la Felcn. Ruth admitió que Pacheco lo indujo a cometer el delito y los audios y videos difundidos por los mismos uniformados se constituirán en elementos de prueba. Ya en su programa, Ruth hizo una explicación extensa de los hechos el jueves y aseguró que, a raíz de su caso, el jefe del GICE Oriente fue replegado al Comando General, en La Paz, instancia que no se ha pronunciado hasta el momento. Señaló que seguirá con el seguimiento al caso inicial de extorsión contra el empresario minero, en el cual señaló que Pacheco involucró a otro fiscal.