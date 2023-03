Preocupa la salud de Justin Bieber, su gira se cancela definitivamente





02/03/2023 - 17:22:15

Luego de aplazar varias fechas por motivos de salud, Justin Bieber canceló definitivamente las fechas pendientes de su gira Justice World Tour, informó TMZ. "Lamentamos informar que los espectáculos de Justin Bieber, planeados para el estadio The Q2, han sido cancelados. Comprendemos su decepción y nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar", indicó su promotor en Londres. El cantante canadiense de 29 años tenía shows contemplados en España, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Francia, Polonia, Australia, Dinamarca y República Checa, entre otros. En tanto, portales de fans del intérprete y el medio TMZ señalaron que quienes adquirieron boletos deberán solicitar la devolución de su dinero. Hasta el momento, ni Bieber ni sus representantes se han pronunciado al respecto. Cabe recordar que el Justice World Tour fue pospuesto el año pasado debido a problemas de salud mental y físicos que padece el cantante de Baby. El año pasado le detectaron el síndrome de Ramsay-Hunt, mismo que le ocasionó parálisis facial. "Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Tengo una parálisis total en este lado de mi cara", explicó Bieber el año pasado en un video publicado en sus redes sociales. Un día después de actuar en el festival brasileño Rock in Rio, anunció que se tomaría una pausa porque su "salud es prioritaria en estos momentos". Esto afectó los conciertos programados en La Plata, Argentina. Asimismo, algunas fechas de la gira fueron modificadas luego de contagiarse de covid-19.