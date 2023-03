Romero denuncia negociado en YPFB, dice que comisión a intermediarios se disparó de $us 13 a 200





02/03/2023 - 16:54:53

Página Siete.- El exministro Carlos Romero enfatizó este jueves que se hace un “negociado” en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En ese marco, sostuvo que las comisiones por la importación de combustibles, que se cancelaban a empresas intermediarias en promedio, tenían un valor de 13 dólares por metro cúbico, pero desde abril de 2021 el valor se disparó a 200 dólares por el mismo volumen. También cuestionó que la estatal petrolera sólo haga contratos directos, principalmente, con la compañía Trafigura, que concentra el 90% del total internado, lo que demuestra que hay un monopolio. Incluso manifestó que los representantes en Bolivia son exaltos funcionarios de YPFB y que se los debe investigar. “Cómo puede ser que el premio (comisión a intermediario) experimente este descomunal incremento porcentual; pero algo más, si vamos más atrás habrá que responderle a YPFB que Trafigura ingresó antes que el actual Gobierno, pero el premio que se pagaba a Trafigura por el servicio de bróker o intermediario para la compra de combustible era de 13 dólares promedio por metro cúbico, y no de 200 dólares promedio que es el monto actual”, denotó Romero en conferencia de prensa. La exautoridad afirmó que en la estatal petrolera hay un “modus operandi”, debido a que las licitaciones públicas fueron anuladas por YPFB a fines de 2021 y desde 2022 se basa en el sistema de contratación directa. Por lo tanto, ya no se publica el Documento Base de Contratación (DBC), y de esa manera ya no se hace la fiscalización. Detalló que el supuesto hecho de corrupción se da principalmente a través del premio o comisión que recibe el intermediario, en este caso la compañía Trafigura, de la cual mostró ejemplos de los pagos hechos. Citó que en abril de 2022, Trafigura importó diésel de Petroperú desde el puerto de Mollendo, en Perú, donde se compró un volumen de 10.500 millones de metros cúbicos por un valor de 14 millones de dólares Comparó que el suministro en el puerto de Mollendo, en 2021 estaba a 53 dólares por metro cúbico versus 2022, cuando el premio se incrementó a 199 dólares por metro cúbico; en Ilo aumentó a 204 dólares por metro cúbico; en Callao a 125 dólares. En términos porcentuales, el comparativo entre 2021 y 2022, el premio es de 276% en el caso de Mollendo; 285% en Ilo; y en Callao 338%. “Pueden ver en la documentación que el mismo día del 22 de abril, en la resolución de YPFB, un día antes Trafigura compra diésel con premios de hasta 221,5 dólares por metro cúbico; mientras que Vitol compra insumos y aditivos con premios de hasta 164 dólares por metro cúbico, frente a los 13 dólares pagados también en 2021”, observó Romero. Dijo que las firmas, principalmente Trafigura no entregan el producto comprometido alegando falta de stock, conflicto militar de Europa, y hasta se informó que había problemas de almacenaje, problemas en Arica, problemas por entrega desde Perú por los conflictos sociales y otros. También se preguntó qué empresas son Trafigura y Vitol, y citando publicaciones periodísticas a nivel internacional y nacional, refirió que son firmas cuestionadas por hacer pagos o dar sobornos a los funcionarios con los que firman el contrato. Algo que fue observado y que YPFB intentó cambiar a través de las contrataciones de subtrading y que a la final sólo “camufla” al monopolio de Trafigura. “YPFB ha intentado hacer algunas modificaciones cosméticas a sus modus operandi, ha hecho variaciones de premios, pero con relación a otros países siempre se ha mantenido por fuera del estándar, digamos. Además, ha camuflado con estos subtrading, que hacen caer las licitaciones y se vuelve a hacer las contrataciones directas a Trafigura”, afirmó. Sobre el contrato en la gestión de Evo y la actual gestión, Romero respondió que las condiciones son “absolutamente diferentes” porque se hacía licitaciones públicas, con controles de fiscalización y los controles sociales; el premio que se pagaba llegó a 13 dólares por metro cúbico, no estaban “sometidos a monopolios” ni estaban gestionadas por exoperadores de la estatal petrolera como sucede con el exgerente de Comercialización de YPDB, Mauricio Marañón. “Se tiene que investigar a los representantes legales de Trafigura, se tiene que investigar quién los designó en YPFB, qué funciones desempeñaban antes, qué líneas manejan para el incremento descomunal de los premios, por qué crece el volumen de importación de diésel y gasolina en un 100 y 300% en 2022, por qué hay tanta fuga de divisas por estos conceptos, en definitiva, se está apuñalando a YPFB”, consideró.