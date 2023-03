Liberan a funcionarios que estaban retenidos en Uncía en medio del conflicto por el desaire a Evo





02/03/2023 - 16:44:39

Erbol.- Luego de estar retenidos desde el martes, funcionarios de la Alcaldía de Uncía fueron liberados este jueves por acción de pobladores junto a la Policía, informó a ERBOL el secretario general de la comuna Edmundo Huanacu. “Los vecinos, junto con nuestros hermanos de la Policía, me han liberado y ahora me encuentro en mi casa (…) El pueblo de Uncía dice que no debe estar encerradas las personas, por esas razones me han liberado”, relató. Explicó que en total fueron liberados los siete funcionarios que estaban retenidos. Señaló que en el tema de salud se encuentran débiles y se acercaron al hospital para la certificación respectiva. Las protestas fueron asumidas por el ayllu Puraca, que reaccionó tras el desaire a Evo Morales en la festividad de Qhonqhota. El ayllu exigía la renuncia del funcionario que quitó la silla a Morales en la festividad de la Qhonqhota, pero a pesar de lograr ese objetivo, mantuvieron la vigilia en la Alcaldía en demanda de la dimisión del burgomaestre. Huanacu denunció anteriormente que los funcionarios retenidos sólo tenían agua del baño para consumir y que los manifestantes no permitieron el ingreso de comida. El conflicto surgió después de que el responsable municipal de Cultura, Martín Choque, desairó a Evo Morales al retirarle una silla, alegando su molestia porque el exmandatario hacía campaña política durante la festividad tradicional de Qhonqhota. El funcionario denunció que incluso fue agredido por los seguidores del expresidente.