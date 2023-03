Senasag descarta gripe aviar en el mercado Campesino de Sucre





02/03/2023 - 16:42:19

Correo del Sur.- Las pruebas realizadas en el mercado Campesino de Sucre, a raíz de la sospecha de gripe aviar por la muerte de un gallo adquirido en este centro de abasto, arrojaron resultados negativos, informó el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). El director nacional del Senasag, Javier Suárez, informó en Correo del Sur Radio FM 90.1 que en el rastrillaje y decomiso de aves en el marco de la vigilancia epidemiológica no se encontraron animales infectados ni muertos por el virus. “Se ha hecho en el rastrillaje en el mercado (Campesino) de Sucre, no ha existido ninguna mortandad de animales; se realizaron los decomisos, se han tomado muestras y se han descartado”, indicó Suárez. Incluso, el titular del Senasag apuntó que ninguna de las aves observadas presentó síntomas de la enfermedad. Sin embargo, las investigaciones del Senasag continúan en busca de conocer el origen del gallo que murió en Cotagaita y si es que el contagio se produjo en Sucre o en Cochabamba. En una granja de Cotagaita, cinco aves dieron positivo a influenza aviar, entre ellos el gallo adquirido en Sucre, y las otras diez no presentaron síntomas, pero todas fueron sacrificadas por precaución. Se trata del primer caso registrado fuera de Cochabamba, donde se detectaron los primeros brotes de gripe aviar, por lo que se activó la alerta zoosanitaria en el país.