¿Cómo la quema de los Pumas pasó a ser una demanda contra Revilla? Las 10 claves





02/03/2023 - 16:30:16

Página Siete.- Desde el martes, el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, es buscado por la Interpol a nivel internacional con una orden de sello azul. Esa instrucción se emitió en el marco del proceso penal que la Fiscalía sigue contra la exautoridad edil por la supuesta compra con sobreprecio de 61 buses PumaKatari entre 2012 y 2013. ¿Pero, cómo Revilla pasó de ser denunciante por la quema de los vehículos ediles a ser denunciado por una supuesta compra ilegal? Página Siete le cuenta las 10 claves del proceso. 1. ¿Qué dice la denuncia? El 17 de octubre de 2022, el fiscal Tomás Choque imputó al exalcalde Revilla por cuatro delitos: uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. La relación de hechos señala un presunto sobreprecio en la adquisición de 61 buses Pumakatari en la gestión 2012 - 2013. 2. ¿Quién es el denunciante? El denunciante es Jesús Vera, exdirigente de juntas vecinales y excandidato a diputado por el MAS. Durante los conflictos de noviembre de 2019, Vera y sus seguidores fueron identificados por vecinos como los responsables de la quema justamente de 66 buses PumaKatari en la zona Sur. Por ese caso fue aprehendido y estuvo encarcelado en 2020. No obstante, la denuncia contra Revilla se presentó en 2021, luego de que Luis Arce ganara las elecciones, el MAS retomara el poder y Vera obtuviera su libertad. Sin embargo, en agosto de 2022 la Fiscalía logró que un juez condene a Vera a tres años de cárcel por los destrozos causados, junto a una turba, contra seis buses PumaKatari que estaban estacionados en el garaje de Pampahasi, ese hecho también se cometió en 2019. 3. ¿Cuáles son los indicios de la denuncia contra Revilla? Según el fiscal Choque, “durante la investigación se encontraron suficientes elementos de convicción” que señalan que Revilla sería “autor” de cuatro delitos. Entre los indicios colectados para probar dicha teoría se tiene “la minuta de contrato entre la exautoridad edil y el representante legal de Fabro Motors S.R.L, dos minutas de contrato modificatorio de 2012, entre otros indicios que hacen presumir que hubo un sobreprecio en el proceso de adquisición”, informó el fiscal. Asimismo, se afirma que la empresa Fabro Motors no tenía la experiencia mínima requerida para la importación de ese tipo de vehículos, a diferencia de las otras firmas importadoras que perdieron la licitación, por lo que se presume que la Comisión Calificadora de la Alcaldía benefició a la misma. 4. ¿Cuál es el monto de la adjudicación del contrato? La licitación lanzada por la Alcaldía de La Paz era para la compra de 61 buses, para lo cual se presupuestó 70.052.400 bolivianos. Luego del proceso de licitación se adjudicó la compra de los Pumakatari a la empresa Fabro Motors S.R.L., por 65.000.000 de bolivianos. 5. ¿A cuánto asciende el supuesto sobreprecio? El fiscal Choque asume que, de acuerdo con una de las pólizas, cada Pumakatari tenía un costo real de 60.480 dólares, pero el municipio de La Paz pagó 153.099 dólares, con un presunto sobreprecio de 92.619 dólares. En total, el presunto daño económico al Estado sería de 26.722.157 bolivianos. 6. ¿Por qué se declaró rebelde a Revilla? El martes, el exalcalde Revilla fue declarado rebelde por el juez a cargo del caso, debido a que no asistió a la audiencia de medidas cautelares, en la que la Fiscalía solicitó que el exalcalde sea encarcelado preventivamente por seis meses, mientras avanza la investigación. Además, el fiscal Choque informó que el exalcalde no se presentó a declarar y se conoce que desde diciembre de 2021 ya existía una orden de aprehensión en su contra.

7.- ¿Por qué Revilla se declaró en la clandestinidad? A través de una carta manuscrita, el 29 de enero de 2022, el exalcalde de La Paz se declaró en la clandestinidad con el argumento de que el proceso penal que se le sigue es una revancha política del MAS. Denunció que el procurador Wilfredo Chávez ejerce presión sobre la Fiscalía para que se ejecute la orden de aprehensión en su contra. “Me encuentro en la clandestinidad y así estaré mientras sea posible y sigamos colectando más elementos que confirmen, aún más, que Vera quemó los buses. Nuestros 66 Pumakataris y hoy solo quiere hacer desaparecer ese triste capítulo de la historia de La Paz y de nuestro país, y cambiarla por una infamia sobre la licitación de los buses en 2012”, dice la carta de Revilla. El exalcalde denunció que entre las acciones ilegales cometidas por la Fiscalía dentro de este caso, se dio la citación a su esposa, Maricruz Ribera, a quien él no conocía en 2012, cuando se inició con la licitación y por supuesto no tiene relación con el proceso de compra. Esto fue tomado como un acto más de amedrentamiento instruido por el Gobierno. 8. ¿Qué dijo Revilla sobre la denuncia? Por medio de un breve video de menos de cinco minutos publicado el 16 de enero de 2022, en su cuenta de Facebook, pocos días antes de declararse en la clandestinidad, Revilla señaló cuatro puntos que “desmienten” la denuncia de Vera. Como primer punto, Revilla señala que el “precio referencial” de 70.052.400 bolivianos, por el cual se licitó la compra de los 61 PumaKatari fue elaborado por la cooperación internacional, quienes estuvieron a cargo de la comparación de precios, según las características técnicas que los buses requerían para trabaja en la geografía de La Paz. “La segunda mentira es que nos gastamos el dinero del seguro, es otra falsedad”. Revilla explicó que con el dinero que pagó el seguro por la quema de los 66 buses en 2019, se realizó una segunda licitación, “se adjudicó, se pagó el anticipo, y el resto del dinero se lo dejó en las cuentas del Gobierno Municipal, en mayo de 2021”, afirmó y adjuntó un documento como prueba de su versión. Según la denuncia de Vera, la compra de los buses se hizo sin realizar un estudio previo, señalando que el logo que lucen los buses, desde 2012, recién fue registrado con derechos de propiedad en 2017. Como un tercer punto, Revilla afirmó que ese logo fue elegido del trabajo de una tesis realizada por estudiantes de la carrera de Diseño de la Universidad Católica Boliviana y que éste no tiene nada que ver con la supuesta falta de un estudio. El cuarto punto señalado por Revilla como “otra mentira de Vera” es la utilización de audios de reuniones en las que supuestamente se realizaron negociados. El exalcalde no negó dichas reuniones, pero explicó que en las mismas se debatieron las posibilidades que había para hacer la compra, discusiones que llegaron a la conclusión de hacer la licitación internacional con apoyo de cooperantes, aspecto que brindaba más transparencia a la compra. 9. ¿A quién más afecta la denuncia de Vera? Además de la denuncia contra Revilla, por el mismo supuesto sobreprecio, Vera apunta a los exconcejales de La Paz en la gestión pasada y al actual alcalde, Iván Arias, contra quien ya presentó una denuncia penal. Entre las exautoridades también figuran militantes del MAS, como el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva. En sus diferentes declaraciones a la prensa, Vera señaló que era “responsabilidad” del Concejo Municipal fiscalizar este proceso de compra. En relación de Arias, lo acusa de “convalidar actos de corrupción”, al haber pagado 40 millones de bolivianos, en noviembre de 2022, por la reposición de los buses quemados en 2019. Asimismo, Vera sostiene que también se dieron sobreprecios en la compra de los televisores usados en los buses y en la adjudicación de las construcciones de las paradas de los buses. 10. ¿Cuál es la situación de Revilla? Al margen de la declaración de rebeldía en su contra, la Fiscalía instruyó el congelamiento de tres cuentas bancarias de la exautoridad edil, hasta que comparezca ante la autoridad judicial. También se emitió una orden de sello azul de la Interpol para conocer su ubicación en el exterior. Según Vera, los organismos de inteligencia de la Policía le informaron que Revilla salió de Brasil y ahora se encuentra en Paraguay.