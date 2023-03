Alertan sobre peligrosa combinación de epidemias: Covid-19, chikungunya, zika y dengue





02/03/2023 - 16:23:05

Los Tiempos- El responsable del Programa de Enfermedades Emergentes y Reemergentes del Ministerio de Salud, Rubén Montero, alertó sobre casos combinación de epidemias como el coronavirus (Covid-19), chikungunya, zika con el dengue y que pueden ser letales para la población. El funcionario aclaró que aún no se registraron este tipo de casos en el país, pero pidió estar alertas. Montero explicó a la ANF que la fusión de estas enfermedades puede tener síntomas variados y complicaciones en la salud del paciente. "Puede haber una mezcla de dengue con zika, dengue con chikungunya y dengue con Covid-19, puede haber dos virus en un mismo paciente. Si es un paciente que tiene dengue y Covid las manifestaciones pueden ser mucho más variadas y puede haber más complicaciones porque tiene dos enfermedades, dos virus", explicó. Detalló que en el caso del Covid-19 y el dengue presente síntomas similares como la fiebre, tos, dolor de garganta, enrojecimiento, dolor corporal entre otros. "Es mucho más complicado que un paciente tenga dos virus al mismo tiempo, traería muchas más complicaciones a un paciente sobre todo a un niño, a un adulto mayor a uno con enfermedades de base", afirmó. Recomendó que en caso de que un paciente sufra de problemas respiratorios y síntomas del dengue, como vómito, diarrea debe realizarse un diagnóstico diferencial y así descartar si es coronavirus o dengue, o ver si presenta las dos enfermedades juntas. Entretanto la doctora Virginia Paredes, vicepresidenta del Comité Científico del Colegio Médico de Bolivia, afirmó que el virus del dengue y la chikungunya son enfermedades que se transmiten a través de un mosquito y pueden ser confundidas por sus síntomas similares. El dengue se manifiesta por cefalea, dolor abdominal, vómitos en tanto la chikungunya puede haber fiebre, dolor retro ocular, cefalea también pero no existe erupción macular. Puede coexistir porque ambas son producto de la picadura de un mosquito de la familia Aedes", manifestó Paredes. Respecto al zika dijo que puede ser contraída conjuntamente con el dengue además que es transmitida por el mosquito, otra es la coexistencia del Covid-19 y dengue. "El Covi-19 tiene una complicación respiratoria y no existe transmisor de mosquito sino paciente a paciente por vía respiratoria, el paciente puede presentar tos y derivar a un cuadro neumónico. Si puede contraer esta mezcla siempre y cuando estén expuestas", alertó. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud, los casos acumulados de dengue en Bolivia llegan a 11.324 y el total de fallecidos alcanza a 33. El departamento de Santa Cruz es el que mayor cantidad de contagiados presenta 8.445 en total, Beni 1.168 Tarija 939, La Paz 311, Pando 82, Chuquisaca 232 y Cochabamba 117.