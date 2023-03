Recuperan $us 10.000 de una abogada que fue capturada cuando extorsionaba a un médico





02/03/2023 - 11:34:58

El Deber.- La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) recuperaron 10.000 dólares de manos de una abogada que fue detenida al ser descubierta en flagrancia, cuando extorsionaba a un reconocido médico de la capital cruceña. La mujer fue detenida por la zona de Los Tusequis, después de ser denunciada por el afectado. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía y la Felcc, el médico realizó una cirugía a una ciudadana brasileña en la gestión de 2019, y la mujer regresó a su país luego de la recuperación. Recientemente apareció una abogada identificada como Katiuska V.G. y afirmó que era defensora de la brasileña, que le había dado un poder. Amenazó con demandar por mala praxis y violación al médico, si no le entregaba 20.000 dólares. Sin embargo, la Fiscalía observó que no tenía poder legal alguno, pero ella insistió y se reunió con el médico, diciendo que no solo lo denunciaría ante la Policía, sino ante los medios. El galeno, en su reunión, grabó toda la conversación con la jurista que le exigía el dinero, y se vio obligado a acudir ante las autoridades policiales y de la Fiscalía. Fue así que el galeno denunciante le entregó el dinero y la mujer lo guardó en su cartera, pero después fue detenida. Ayer la abogada fue imputada por delito de extorsión y fue presentada ante el juez Roger Salvatierra, pero dictó arresto domiciliario y arraigo. El dinero fue recuperado y será devuelto al médico.