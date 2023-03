No dejan pasar alimentos: Funcionarios rehenes en Uncía en medio del conflicto por el desaire a Evo





02/03/2023 - 11:29:09

Erbol.- El conflicto en Uncía tras el desaire a Evo Morales ha generado que un grupo de funcionarios haya sido retenido en instalaciones de la Alcaldía. Indicaron que desde el 28 de febrero están tomados como rehenes, por parte de integrantes del ayllu Puraca, que activó protestas. Edmundo Huanacu, el secretario general del municipio, dijo a ERBOL que siete funcionarios están tomados como rehenes en dos ambientes de la Alcaldía, incluyéndose él y un concejal. Señaló que sólo tienen agua del baño para consumir y que los manifestantes “tampoco dejan pasar alimentos”. “Estamos sin cama, sin payasa, solamente con mi chamarrrita me tapo y he tenido que amanecer estas dos noches”, dijo Huanacu en contacto con el programa La Mañana en Directo. El conflicto surgió después de que el responsable municipal de Cultura, Martín Choque, desairó a Evo Morales al retirarle una silla, alegando su molestia porque el exmandatario hacía campaña política durante la festividad tradicional de Qhonqhota. El funcionario denunció que incluso fue agredido por los seguidores del expresidente. El ayllu Puraca, a tiempo de reenvidar a Morales como líder, exigió la renuncia de Choque e instaló la vigilia en la Alcaldía de Uncía. El secretario general Huanacu recordó que Choque ya ha renunciado por la presión de las protestas, pero criticó que ahora la demanda haya cambiado y los manifestantes quieren la renuncia del Alcalde. Contó que cuando esperaba a los originarios para dialogar, pusieron los candados para retenerlo en la Alcaldía. Consideró que la base está siendo engañada por las personas que impulsan las protestas, tomando en cuenta que una renuncia realizaba bajo presión no es válida de acuerdo a la norma. Señaló que estos hechos son impulsados por una “rosca” que ha manejado el norte de Potosí, a la cual de querer amedrentar y callar a los jóvenes profesionales. Huanacu llamó a la juventud a no callar, porque Bolivia es un Estado democrático y de libre expresión.