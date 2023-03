Desentierran trinchera de 6.000 años de antigüedad en centro de China







02/03/2023 - 10:39:22



Xinhua.- Una trinchera que data de hace unos 6.000 años ha sido descubierta en un sitio de reliquias en la provincia central china de Henan, según el instituto municipal de arqueología de la ciudad de Luoyang.

La trinchera de forma semianular, ubicada en el sitio de las reliquias de Suyang, en el distrito de Yiyang, fue excavada manualmente, y su forma y estructura reflejan la poderosa y ordenada capacidad de organización social, así como el nivel técnico, de la sociedad de esos tiempos, dijo Ren Guang, quien está a cargo de la excavación.

Basándose en las reliquias desenterradas y las capas acumuladas en la trinchera, los arqueólogos creen que esta experimentó tres períodos de la cultura Yangshao, que se remonta a entre 5.000 y 7.000 años atrás.

En el último período de la cultura Yangshao, la trinchera probablemente ya había perdido su función defensiva, pues a ambos lados fueron descubiertos una serie de vestigios de casas y pozos de ceniza, así como restos de utensilios de producción y enseres domésticos de ese período, destacó Ren.

This file photo shows a pottery of the Yangshao Culture, dating back 5,000 to 7,000 years, unearthed from the Suyang relics site in Yiyang County of Luoyang City, central China's Henan Province. (Xinhua)

Filas de postes de madera que pueden haber sido utilizados para proteger la trinchera reflejan la reutilización de la instalación abandonada por parte de la gente de la época, agregó Ren.

También se encontraron en el sitio objetos de cerámica, piedra, jade, hueso y mejillones, así como algunos restos bien conservados de maíz y mijo carbonizados.

Los expertos iniciaron el trabajo de excavación del sitio de las reliquias de Suyang a comienzos de 2021.