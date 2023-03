G20: Ministros de Exteriores no logran consenso sobre Ucrania





02/03/2023 - 10:28:58

DW.- Los ministros de Exteriores que participaron la reunión del G20 en Nueva Delhi (India) fracasaron este jueves (02.03.2023) en su intento por alcanzar un acuerdo conjunto debido a las posiciones divergentes sobre el conflicto en Ucrania, repitiendo el mismo escenario que frustró la reunión de ministros de Finanzas en Bangalore, hace una semana. "Hubo problemas, y debo decirlo francamente, preocupaciones sobre el conflicto en Ucrania", dijo el ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, para explicar los motivos que impidieron al grupo presentar un acuerdo conjunto. El político reconoció que no pudo "reconciliar posiciones” sobre ese tema. Sin embargo, destacó que sí hubo acuerdos en distintas materias, lo que llevó a la presidencia del encuentro a centrarse en los temas que unen a los miembros del grupo. Jaishankar agregó que el "documento final", que no será un comunicado conjunto, enfatizará la importancia de los alimentos y los fertilizantes, así como en la necesidad de tener cadenas de suministro confiables y fuentes de energía viables. Según la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, 19 de los 20 países del G20 le pidieron a Rusia que detenga la guerra de agresión que lleva adelante en Ucrania, aunque posteriormente se confirmó que China y Rusia se opusieron a un comunicado que exigía la "retirada completa e incondicional de Rusia del territorio de Ucrania". Culpa de Occidente "19 países han dejado claro que esta guerra tiene que terminar. Algunos de un modo implícito o indirecto porque tienen otros problemas, y otros de un modo explícito pidiéndole a Rusia que pare los bombardeos y que retire sus tropas", dijo Baerbock, que se dirigió directamente a su par ruso, Serguei Lavrov: "Pare usted esta guerra, pare la violación de nuestro orden internacional, detenga los bombardeos de ciudades ucranianas y de civiles", cita la prensa alemana. El aludido Lavrov, por su parte, culpó a Occidente de frustrar la aprobación de una declaración conjunta debido a sus esfuerzos por llevar a un primer plano el conflicto ucraniano. "Lamentablemente no se logró aprobar la declaración conjunta de los ministros del G20, nuestros colegas occidentales, al igual que hace un año durante la presidencia indonesia, trataron con mentiras y declaraciones retóricas, de elevar a un primer plano la situación en Ucrania", afirmó en rueda de prensa. Poco después, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió brevemente con Lavrov, ocasión que aprovechó para recordar que Washington seguirá apoyando a Ucrania, presionar a Rusia para que revoque su decisión de suspender el tratado nuclear Nuevo START e instar a la liberación del prisionero estadounidense Paul Whelan.