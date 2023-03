Presidente promulga ley que garantiza $us 130 millones para programas de agua en cinco departamentos





02/03/2023 - 08:22:24

El presidente Luis Arce promulgó la Ley 1495 que garantiza el financiamiento de $us 130 millones para el Programa de Gestión Integral del Agua en beneficio de los habitantes de las áreas urbanas de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. Se trata del contrato de préstamo N° 4647/BL-BO, firmado entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por hasta $us 100 millones, y del convenio de crédito, firmado entre Bolivia y el Instituto de Crédito Oficial, Entidad Pública Empresarial del Reino de España-ICO, por $us 30 millones. Con la canalización de los recursos se apunta a contribuir al mejoramiento de la gestión integral del recurso hídrico en áreas urbanas, incrementando y mejorando el acceso a los servicios de agua potable, bajo una visión de gestión integral del agua, incluyendo obras necesarias para recolectar y tratar aguas residuales; apoyar la mejora de la planificación y la gestión integral de los servicios de agua y saneamiento; y apoyar el desarrollo e implementación de acciones estratégicas para la seguridad hídrica. Con parte del crédito del BID, en Oruro se va a beneficiar a 279.000 personas; en Potosí, los programas se ejecutarán en los municipios de Llallagua, Tupiza y Uyuni; y en Cochabamba en el municipio de Tiquipaya y en la zona sur del municipio de Cochabamba, en temas de sistema de agua potable y alcantarillado, principalmente. Según el parágrafo segundo del artículo único de la norma, el 48% del préstamo del BID será pagado por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), en tanto que el 52% lo deberán cubrir las entidades territoriales autónomas beneficiarias. Mientras que el préstamo del Instituto de Crédito Oficial, Entidad Pública Empresarial del Reino de España, será pagado en un 100% por el TGN.