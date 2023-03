Médicos denuncian que 8 hospitales de Santa Cruz no funcionan por falta de personal





02/03/2023 - 08:13:31

Página Siete.- Los médicos denunciaron que en la ciudad de Santa Cruz hay al menos ocho centros de salud integrales edificados pero que no funcionan, pese a la epidemia del dengue, por falta de personal. La Alcaldía afirmó que están haciendo las gestiones para equipar esos establecimientos. “Es el colmo, han pasado tres años y hasta ahora ninguno de los ocho centros integrales de salud se han habilitado. Pese a la epidemia del dengue que estamos viviendo y al colapso de los hospitales de tercer nivel”, afirmó a Página Siete la vocera de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), Ruth Aguilera. La profesional relató que hace una semana ella hizo un recorrido por dos de los ocho nosocomios ubicados en el centro de la ciudad. El primero es el Centro de Salud Integral Santa Rosita, que está en el segundo anillo, entre la avenida Jorge Coronado y avenida Piraí; y el segundo es el Virgen de Fátima, ubicado en el cuarto anillo, casi avenida Cuchilla. “Vimos que ambos nosocomios ya están descuidados y abandonados”. Los otros que están en las mismas condiciones son el Centro de Salud Remanzo, Trapiche, DM-5 Tusequis, Bolinter y DM-12, según la denuncia de Fesirmes. Relató que dichos nosocomios son unas infraestructuras grandes, de dos pisos, que tienen salas de consultorio, laboratorio y áreas de internación. Además tiene todas las instalaciones de aire acondicionado, pero “hasta la fecha no se entregaron por falta de personal y de equipamiento”. “En esos establecimientos sólo se puede ver la crecida de malezas y pese a que son nuevos espacios están completamente descuidados. Ahora incluso son guaridas de personas en situación de calle”, acotó. Asimismo, indicó que fueron los gobiernos municipales de la gestión de Percy Fernández y de Angélica Sosa los que construyeron los nosocomios, pero hasta la fecha no pueden ser inaugurados y la gente debe peregrinar en busca de atención médica. “Durante este tiempo de epidemia del dengue estos establecimientos de salud se deberían haber habilitado, porque cuentan con todas las condiciones. Los ocho centros de salud fueron construidos en base a las recomendaciones que da la OMS”, resaltó Aguilera. Sin embargo, lamentó que el Gobierno haya preferido instalar un hospital móvil en el Plan 3.000 “en carpas, en vez de equipar y dotar ítems a esos nosocomios”. Una autoridad del Ministerio de Salud explicó que de acuerdo con la Ley de Autonomías, es el municipio el que debe hacerse cargo de los ítems para los nosocomios ediles por lo tanto, “ellos están encargados de dotar esos cargos”, indicó sin entrar en detalles. Por su parte, la Secretaria Municipal de Salud de Santa Cruz de la Sierra, Adriana Amelunge, indicó que no son ocho nosocomios, pero tampoco supo responder cuántos. “No tengo en la mente cuántos son, pero no son ocho”. Aseguró que actualmente, el municipio realiza “las habilitaciones presupuestarias para equipar los nosocomios y además contratar el recurso humano”. Entre tanto los casos de dengue colapsan los hospitales de Santa Cruz, pues pese a que se redujeron durante la última semana el panorama “es desolador” en los nosocomios. Ayer, Página Siete informó que de los 26 decesos que se reportaron 15 eran menores de 11 años y dos aún están por confirmarse, pues fallecieron con síntomas de la enfermedad. Amelunge indicó que tampoco se coordinó con el Ministerio para habilitar esos centros de salud en vez del Hospital móvil.