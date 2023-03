Huanacuni era operador de una empresa china





02/03/2023 - 07:56:39

Correo del Sur.- Fernando Huanacuni, excanciller de Bolivia en la era de Evo Morales (2017-2018), firmó actas arrogándose la representación de la empresa china Fusion Enertech, que pujaba por adjudicarse el proyecto de Extracción Directa del Litio (EDL) del Salar de Uyuni, pero quedó a medio camino porque no estaba registrada oficialmente en el país. “Hemos detectado en el camino… Y no vamos a hablar con supuestos. Vamos hablar con algunos documentos, donde hemos verificado que el señor Fernando Huanacuni tenía a la señora –actualmente (su) esposa–, Cecilia Esperanza Pinedo, como representante de la empresa Fusion Enertech”, denunció la senadora potosina Ana María Castillo (MAS), en conferencia de prensa. De acuerdo con los documentos exhibidos por la legisladora, Huanacuni firmó al menos dos actas de reuniones externas con Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) como representante de Fusión Enertech, en julio y agosto del año pasado, en un parte del proceso de adjudicación del proyecto. Eso no es todo. Cecilia Esperanza Pinedo Soruco, esposa del excanciller, se desempeñó como representante legal de la firma china entre el 8 de julio y el 31 de diciembre de 2022. Además, fue parte del proceso hasta que la empresa decidió relevarla en septiembre. La vinculación de los esposos Huanacuni-Pinedo con Fusion Enertech también fue probada, según la denunciante, con unas fotografías en las que la familia del excanciller aparecer recibiendo la visita de sus algunos ejecutivos en Bolivia. “Tenemos también una segunda acreditación oficial a la segunda fase (del proceso de licitación) por parte de la esposa de Fernando Huanacuni”, añadió la parlamentaria. Castillo, en ese marco, recordó que el artículo 130 del Decreto Supremo 29894 establece que, “por razones de ética y transparencia, ningún servidor público que haya ejercido funciones de nivel directivo y ejecutivo de libre nombramiento de las instituciones descentralizadas, desconcentradas, Ministro de Estado, Viceministro o Director General, podrá desempeñar cargos jerárquicos en empresas privadas relacionadas con el sector que conducía, por el plazo de dos años, a partir de la cesación del cargo en el sector público, si implica conflicto de intereses con la entidad donde hubiese ejercido funciones”. En esa línea, dijo que exigirá a las autoridades encargadas por ley que investiguen el caso como “posible hecho de tráfico de influencia, beneficio en razón del cargo y uso indebido de influencias”. “Hay personas, grupos que intentan desbaratar e interrumpir este proyecto, que es el futuro de Bolivia, que engrandecerá a Bolivia, por cuestiones mezquinas, grupales e intereses personales”, denunció Castillo, en referencia al ala “evista”. “Consideramos que existe algunos señores que han actuado como ‘loobistas’, han hecho el puente, para que algunas empresas sean beneficiadas, y es lo que nos preocupa”, concluyó, con relación a este caso. Se preguntó si Morales conoce los presuntos vínculos de Huanacuni con la empresa Enertech al llamar, al diputado “evista” Héctor Arce (MAS) a sumarse a las investigaciones. “Presumimos que el señor Héctor Arce, y no sabemos quiénes están detrás de él… Presumimos, que por esas razones, existe la guerra sucia a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”, añadió, en referencia al gobierno de Luis Arce. -¿Quién es? Huanacuni, fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Evo Morales desde el 23 de enero de 2017 hasta el 4 de septiembre de 2018. “Hay grupos que intentan desbaratar, interrumpir este proyecto que es el futuro de Bolivia por cuestiones mezquinas y grupales, intereses grupales”, indicó Castillo. También se preguntó si es que Evo Morales sabe que la esposa de Huanacuni está como representante o socia estratégica de la empresa descalificada de la licitación. El excanciller es uno de los más estrechos colaboradores actuales de Morales. Era, por ejemplo, uno de los integrantes de al menos una de las visitas realizadas por el expresidente a Perú desde la instalación del destituido presidente Castillo. Recientemente, fue visto en la comitiva de recepción exclusiva a Evo Morales que se preparó días antes del Carnaval en el aeropuerto de Oruro, y es uno de los 12 “operadores de Evo” a los que la República de Perú prohibió su ingreso a ese país por la sospecha de estar incitando los conflictos sociales que convulsionaron ese país en las últimas semanas.