BCB mantendrá el tipo de cambio y alerta a la población que perderá dinero si compra dólares caros







02/03/2023 - 07:51:18



El tipo de cambio en Bolivia se mantendrá invariable y quienes ahora están comprando dólares “caros”, como consecuencia de una especulación derivada de rumores, perderán dinero, advirtió el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas.

“Nosotros garantizamos, desde el Banco Central de Bolivia y con base en las previsiones macroeconómicas para esta gestión, que se mantendrá nuestra política cambiaria. Entonces, lo que la población va a hacer es perder, porque va a comprar (dólar) caro y si en algún momento quiere vender va a vender al tipo de cambio de Bs 6,86”, explicó.

Justamente, para enfrentar los rumores, que derivaron en “este tipo de especulación”, se dispuso que los bancos dispongan de sus bóvedas, $us 240 millones, para atender la demanda de la población. No obstante, las 17 casas de cambio reguladas, que manejan un capital de $us 5 millones, no requirieron –reveló- la divisa estadounidense.

El tipo de cambio se mantiene en Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra desde 2011. La última vez que se movió el tipo de cambio fue el 2 de noviembre de 2011, cuando la moneda nacional se apreció de Bs 6,97 a 6,96 para la venta y de Bs 6,87 a 6,86 para la compra por cada dólar estadounidense.

“La población no tiene por qué preocuparse, más bien no debe hacer caso a este tipo de especulaciones porque el Banco Central, reitero, no va a cambiar su política en materia cambiaria”, insistió en una entrevista con Bolivia Tv.

En un contexto internacional adverso, Bolivia mantiene contralada la inflación y un crecimiento económico sostenido, como resultado de un modelo económico asentado en pilares como la inversión pública, la redistribución de la riqueza y la industrialización con sustitución de importaciones. ABI