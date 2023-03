A todo le dan detención preventiva: La molestia de Seguridad Penitenciaria con la justicia





Correo del Sur.- La población carcelaria en Bolivia incrementó de 17.000 a 24.000 privados de libertad en los últimos tres años, complicando aún más la situación de hacinamiento que hay en las prisiones. Desde la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria creen que de un tiempo a esta parte los operadores de justicia “a todo le dan detención preventiva”, además cuestionan la “incesante” asignación de escoltas policiales para que se cumplan las detenciones domiciliarias. En una entrevista con Correo del Sur Radio FM 90.1, el director nacional de Seguridad Penitenciaria, coronel Hernán Romero, se refirió ampliamente a la situación carcelaria y deslizó varios datos. Por ejemplo, afirmó que hasta el 1 de marzo de 2020 la población carcelaria no sobrepasaba los 17.000 privados de libertad y a marzo de este 2023 ya hay más de 24.000 internos en las 40 cárceles del país. “Yo no sé qué está pasando en los ámbitos del Órgano Judicial o es que se está incrementando (porque) a todo le dan detención preventiva, no hay una valoración fáctica, jurídica y lógica para emitir una resolución o es que Bolivia ha cambiado tanto y todos son delincuentes, peligrosos y todos van a las cárceles. Habrá que hacer una reflexión”, señaló. El coronel Romero recalcó que en los últimos tres años se incrementó de manera “alarmante” la población carcelaria, mientras las condiciones de las prisiones siguen siendo las mismas. “Entre 2020 y 2023 no se inauguró ningún recinto penitenciario en el país, no se ampliaron las condiciones”, remarcó. Citó como ejemplo del insostenible hacinamiento el caso del penal de San Pedro (La Paz), donde más de 3.300 privados de libertad están instalados en un manzano de 10.000 metros cuadrados de superficie. “Ahí no se pueden desarrollar actividades deportivas, económicas productivas y sociales. Es un recinto paupérrimo, arcaico, construido en 1860 en la época de (Mariano) Melgarejo (que gobernó el país entre 1864 y 1871) cuando estaba en condiciones de acoger a unos 500 reos”, comparó. Sin embargo, el titular de Seguridad Penitenciaria expresó que no por esta situación pueden justificar los hechos de corrupción o cualquier acto de vulneración a los derechos humanos cometidos por efectivos policiales. Aseguró que habrá una “depuración” de malos uniformados.



Personal y jueces El sistema penitenciario del país cuenta con 36.000 efectivos policiales, número que, según el coronel Romero, no incrementó desde finales de 2019. Romero reconoce que si bien es necesaria mayor asignación de personal, también urgen algunas correcciones a nivel de la justicia. En ese marco, puntualizó el oficial, por más que se aumente el número de policías en las prisiones, estas seguirán estando hacinadas si jueces siguen exigiendo la escolta para la detención domiciliaria. “Incesantemente, sin la sensatez, estos señores del Órgano Judicial siguen exigiendo que existan más policías de escolta para detención domiciliaria”, cuestionó la autoridad. El coronel Romero manifestó su molestia contra aquellos jueces que les amenazan con procesos por incumplimiento de deberes, por no cumplir sus órdenes “cuando sabemos bien que, de manera insensata, se dan estos beneficios de la detención domiciliaria con escolta policial a los privados de libertad”. ¿Acaso la inversión no debe ir en otro sentido?, se preguntó. “Tiene que haber más policías para seguridad ciudadana, para seguridad de los penales y no para los privados de libertad de manera individual”, insistió.



Propuesta Ante esa situación, el Director de Seguridad Penitenciaria planteó que la medida de la detención domiciliaria sea con seguridad esporádica, es decir, que una unidad de patrullaje de la Policía pueda hacer un control de forma esporádica. Además, indicó que en caso de fuga o evasión de un privado de libertad la responsabilidad debe ser compartida entre el tribunal, el juez y la Policía Boliviana. El coronel Romero anunció que tendrán una reunión con representantes del Órgano Judicial, oportunidad en la que expondrán sus inquietudes y propuestas. “Tenemos los elementos académicos (para coadyuvar) porque somos igual académicos que nuestros jueces y fiscales, nos hemos formado en las mismas universidades en el derecho, en las ciencias económicas financieras, en todos los ámbitos y tenemos que tener el lugar del debate público y llegar a establecer, determinar y diagnosticar dónde existe el problema y cómo lo solucionamos”, concluyó.