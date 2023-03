Alacrán: Suman 20 casos y Bolivia está en la fase final de elaborar el antídoto





02/03/2023 - 07:31:42

Página Siete.- El departamento de Santa Cruz registró 20 picaduras de alacrán en lo que va del año y Cochabamba reportó su primer caso. Bolivia se encuentra en la fase final para presentar el suero antídoto contra la picadura de este arácnido tras dos años de estudios científicos, informó el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa). “En lo que va del año son 20 picaduras (de alacrán), de las cuales ha habido dos o tres casos graves y un fallecido”, declaró ayer el gerente de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Carlos Hurtado. Además, el gerente informó ayer que en un día registraron cuatro eventos por picaduras de alacrán. Se trata de tres personas adultas y una menor de seis años, que en las próximas horas será transferida a un hospital de tercer nivel. “Son cuatro pacientes, tres adultos y una menor de seis años. De ellos, tres se encuentran en observación y uno fue dado de alta. Hemos realizado las gestiones para conseguir el antídoto. Hemos atendido a estos cuatro pacientes de manera rápida y oportuna. En las próximas horas contaremos con un stock de antídotos”, indicó Hurtado. Dijo que en los últimos años se registraron 163 eventos relacionados con la picadura de alacranes; además, reportaron dos fallecidos, uno en 2017 y otro el pasado lunes. Este último era un niño de cuatro años. “La prevalencia aumenta en tiempos de lluvia, humedad y zonas tropicales. Hoy es el fenómeno que vivimos en Santa Cruz”, indicó y recomendó a la población que no se automedique. “Estas picaduras pueden ser de leves a letales. Se debe colocar hielo e inmediatamente ir a un centro de salud”, agregó. También recomendó colocar rejillas en los desagües de los baños, lavamanos, canaletas y revocar las paredes. “En el patio al remover tejas y ladrillos, debe hacerlo con guantes. Debe usar zapatos de forma permanente porque la mayoría de las picaduras de los alacranes son en los miembros superiores e inferiores”, sostuvo. En el municipio de Cercado, Cochabamba, se registró el martes un caso de picadura de alacrán. Se trata de una niña de seis años que fue remitida al Hospital de Niño. “A las 23:00 nos han llamado por una picadura de alacrán. Ha sido atendida en una clínica privada, se asesoró sobre qué hacer con ese paciente. Hoy tenemos una consulta sobre el caso en el Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel”, dijo el doctor Vitaliano Omonte. La niña fue picada en su domicilio cuando se colocaba el zapato. Su salud es estable y no presentó signos toxicológicos hasta el momento. “Se la envió a su domicilio y mañana (hoy) volverá para que se le haga un nuevo control. No se le aplicó antídoto, ya que sólo tenía sintomatología leve”, indicó el médico. La directora general ejecutiva del Inlasa, Evelin Fortún, dijo que el país está en puertas de producir el antídoto contra el veneno de alacrán. “El Inlasa trabajó hace muchos años en la producción de sueros hiperinmunes después de un proceso delicado de obtención (...) de veneno”. Indicó que se debe cumplir rigurosos protocolos técnicos y científicos. “Este trabajo no es una improvisación, sino fruto de varios años de investigación y está pronto a salir el producto final que será entregado a nivel nacional cuando se susciten este tipo de casos”, expuso la funcionaria dependiente del Ministerio de Salud y Deportes. Fortún afirmó que la investigación se inició en 2018. Sin embargo, se paralizó por los conflictos que se registraron en 2019.